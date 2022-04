Siguen los reclamos contra la OSEP Catamarca: médicos aseguran que no cobran hace meses

Siguen los reclamos contra la OSEP Catamarca, y los médicos aseguran que no cobran hace meses. Esta mañana, el Círculo Médico explicó que la Obra Social de los Empleados Públicos está con atrasos y los profesionales de la salud no facturaron por atenciones desde el mes de diciembre. Sin embargo, se manifestaron triste porque nadie los escucha a pesar de haber planteado esta situación a las máximas autoridades del organismo.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, el doctor Edgardo Varela, secretario general del Círculo Médico, expresó que han tenido una reunión con la obra social y comprendieron la problemática y les explicaron que están gestionando los fondos necesarios. Además, dio a conocer que los socios están impacientes porque son internaciones que trabajaron.

Seguido, el doctor Edgardo Varela añadió que se está hablando de un segundo nivel, donde tuvieron prestaciones del mes de diciembre que trabajaron, lo cual no puede esperar tanto. Es más, señaló que los seguimientos telefónicos por Covid-19 no se pagaron todavía, había que darle prioridad a la gente afiliada para ver cómo estaban evolucionando. También, dijo que la gente que estuvo trabajando en las terapias, cirugías, no cobraron aún.

Los médicos trataron que alguien tome cartas en el asunto

Seguido, dijo que junto a los médicos trataron que alguien tome cartas en el asunto porque no pueden sostener más esta polémica situación. A la par, hizo hincapié en que el aumento del co-seguro es solamente para la OSEP Catamarca. Al respecto, el secretario general del Círculo Médico remarcó que la suba no incide para nada con el salario que cobran los médicos en la actualidad.



Para cerrar, el doctor Valera dejó en claro que el aumento de las órdenes es para la obra social, porque ellos no ven nada de esas subas. En ese tema no entran ellos, pero es bueno aclararlo para que todos sepan que no tiene nada que ver, opinó. A modo de conclusión, sostuvo que las profesiones de la salud están molestos porque, lo que están reclamando, no están siendo escuchados.