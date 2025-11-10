Finalizó la edición 2025 de la Feria del Libro de Catamarca con récord de visitantes

En tiempos complejos por la crisis económica, la cultura y las actividades recreativas se convierten en un gran refugio. En ese sentido, se destacó la Feria del Libro de Catamarca que finalizó durante este fin de semana. El evento tuvo récord de asistentes, y superó las expectativas previas.

La que pasó fue la 17ava edición de la Feria del Libro de Catamarca, que finalizó el pasado domingo 9 de noviembre tras cuatro días intensos de actividades, lecturas y encuentros que convocaron a miles de personas en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y el Cine Teatro Catamarca.

Con un total de 125 actividades distribuidas entre ambos espacios, la feria recibió la visita de 36.556 , según los registros de las cámaras instaladas por la organización. A lo largo de las jornadas, hubo 60 stands, 50 presentaciones de libros, 23 talleres, 20 charlas y paneles, 13 obras de teatro, 3 intervenciones artísticas y 17 recitales, que llenaron de vida cultural el centro de la ciudad.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, celebró el cierre de esta nueva edición destacando “la alegría de culminar una feria en un espacio renovado, con una programación amplia y diversa, y una gran participación del público en cada una de las actividades propuestas”. “Para muchos de los que visitaron esta edición, fue la primera vez que pudieron participar de la feria, porque destacaron que se hizo en el centro”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, realizó un balance “muy positivo” del evento y subrayó el crecimiento de la feria tanto en cantidad de propuestas como en público. “Hubo más de 2.000 personas en los talleres del CataLab y muchísimas más en las actividades paralelas. Nos visitaron escuelas y autores de distintos puntos de la provincia —Antofagasta, Pomán, Santa María, Andalgalá, Tinogasta, Belén, Ancasti, Santa Rosa, Valle Viejo— y también muchos turistas. La feria se consolida como una propuesta cultural y turística, y CATA como una puerta abierta a la cultura catamarqueña en toda su diversidad”, expresó.