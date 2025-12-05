El Gobierno de Catamarca dispuso receso administrativo para Fin de Año

Estamos empezando a transitar los últimos días de 2025 y como es habitual, comienzan las definiciones respecto a cómo funcionará la Administración Pública en estas jornadas. Al respecto, el Gobierno de Catamarca dispuso un extenso receso administrativo que regirá durante cinco semanas, hasta finales de enero.

El receso valdrá para toda la Administración Pública Provincial -tanto en el área central como en los organismos descentralizados- desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026. La medida, establecida por decreto, también declara inhábiles los días del receso para el cómputo de términos procesales, aunque se mantiene la validez de los actos administrativos y la operatividad de los vencimientos vinculados a declaraciones juradas y pagos ante ARCAT.

A lo largo de esas cinco semanas se otorgará la Licencia Anual Ordinaria 2025 a los trabajadores de la administración pública, conforme a la normativa vigente, aunque con excepciones. La primera es la de las Guardias mínimas, donde el personal necesario para tareas esenciales podrá tener su licencia suspendida temporalmente por disposición del titular de cada organismo.

Otra excepción será para las Áreas críticas. Quedarán exceptuados trabajadores de los ministerios de Hacienda y Obra Pública; Agua, Energía y Medio Ambiente; Vivienda y Urbanización, especialmente quienes garantizan servicios esenciales, mantenimiento y obras.

Asimismo, los agentes con 35 días de licencia iniciarán su licencia el 29 de diciembre. Mientras que quienes tengan licencias pendientes deberán utilizar primero la más antigua, desde el 22 de diciembre. A su vez, áreas como Seguridad, Defensa Civil, Salud y demás servicios esenciales deberán aplicar el esquema de guardias previsto en la normativa vigente.

En cuanto a docentes o nuevos trabajadores, los primeros se regirán por el calendario escolar aprobado por el Ministerio de Educación, mientras que los agentes ingresantes o reingresantes podrán acceder a la licencia anual si completan al menos seis meses de servicio efectivo antes del 31 de diciembre.