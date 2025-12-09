Turismo en Catamarca: la Capital alcanzó una ocupación del 85% en la Fiesta de la Virgen

El turismo en Catamarca está en franco ascenso y se combina, además de los bellos paisajes, las celebraciones religiosas. En estos días, se conmemora el Día de la Virgen del Valle, lo que trajo a miles de turistas de distintas partes del país hacia suelo catamarqueño. La ocupación en estos días decembrinos fue del 85% en la ciudad Capital, según informó el Gobierno provincial.

Durante todo el fin de semana largo en Catamarca se vio un importante movimiento vinculado al turismo religioso y traccionado principalmente por peregrinos llegados desde distintos puntos de la Argentina. La ocupación hotelera en la capital catamarqueña, epicentro de la celebración en honor a la Virgen del Valle, fue del 85%, mientras que el promedio provincial durante el fin de semana largo fue del 65%.

En declaraciones a la prensa, el Gobierno provincial hizo un balance positivo de la situación. “Una vez más la devoción de los peregrinos hacia nuestra Virgen del Valle se vio reflejada en la ocupación hotelera y en el impacto económico que genera el turismo religioso. Ingresaron muchísimos peregrinos, y además nos favoreció el hecho de que la Fiesta de la Virgen conformara un nuevo fin de semana largo”, destacó la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín.

La estadía promedio fue de dos noches y, teniendo en cuenta un gasto promedio de $89.167, el impacto económico calculado sobre los turistas que se alojaron fue de $1.770 millones de pesos, que se reparten en toda la cadena del valor del turismo. A este relevamiento, efectuado desde la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, se suma el realizado desde la Policía de la Provincia que registró el ingreso de peregrinos en los distintos puestos camineros del Valle Central.

Desde el 29 de noviembre y hasta el mediodía del 8 de diciembre, se había registrado el ingreso de 305.765 peregrinos, y de 118.430 vehículos. La procedencia de los peregrinos era principalmente del Noroeste Argentino: Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y La Rioja. La Virgen del Valle, Patrona de Catamarca y Patrona del Turismo, volvió a movilizar a multitudes de fieles que visitaron los distintos centros de peregrinación como la Gruta, la Catedral Basílica, el Museo de la Virgen.