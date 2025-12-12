De cara a las fiestas, inicia la Feria del Patio en Catamarca

Estamos a pocos días de las Fiestas de Fin de Año, un período de compras y movimientos comerciales, así como también celebraciones. En ese contexto, es inminente el comienzo de la Feria del Plato, una reconocida actividad de Catamarca que apunta a vincular a la comunidad con emprendedores y expositores locales.

Más de 180 puestos con artesanías, objetos de diseño y decoración, indumentaria y productos regionales forman parte de la Feria del Patio Edición Navidad que abrió sus puertas este viernes en el Predio Ferial Catamarca, para celebrar las vísperas de las fiestas.

La apertura se realizó desde el escenario del Patio, con el sol poniéndose en las sierras del Ambato. En el evento hubo presencia de distinguidos funcionarios del Gobierno Provincial, como el gobernador Raúl Jalil, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, las secretarias de Gestión Cultural, Laura Maubecín y de Gestión Turística, Evangelina Quarín; y el secretario de Deportes, Guillermo Perna.

En la oportunidad, y como previa al lanzamiento de la temporada de verano por parte de los distintos municipios en el escenario del Patio, se presentó un adelanto de la nueva campaña de promoción turística “El secreto mejor guardado”, con la que Catamarca reforzará su posicionamiento a nivel nacional en una gran apuesta que destaca su identidad, sus mejores escenarios y que invita a presentar “su mejor secreto” a los visitantes.

El show de apertura estuvo a cargo de la compañía MBM que presentó la producción “Pulso Norte”, con más de 25 bailarines en escena y una puesta artística que recorrió la esencia de Catamarca en todos sus puntos cardinales, invitando a un viaje por algunos de los paisajes más destacados y por la variedad de escenarios y atractivos que ofrece la provincia.

La Feria del Patio se mantendrá este sábado 13 y domingo 14, desde las 19 hs y hasta pasada la medianoche. Además del gran despliegue de stands se suman un sector gastronómico con variedad de food trucks y el escenario que seguirá presentando artistas y el lanzamiento de temporada de muchos municipios de Catamarca.