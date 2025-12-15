Raúl Jalil, presente en la reunión de la Mesa del Litio con la compañía Río Tinto

A pesar de los ruidos políticos y la distinta mirada sobre el Gobierno Nacional, la Mesa del Litio se mantiene. En ese sentido se realizó en los últimos días una reunión clave que contó con la presencia de Raúl Jalil, además de otros gobernadores. El encuentro estuvo centrado en la ratificación de la compañía Río Tinto sobre las inversiones mineras en el área del Noroeste.

El gobernador Raúl Jalil estuvo junto a sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes conforman la Mesa regional del Litio, mantuvo una reunión con la cúpula global de Rio Tinto. Por parte de la firma, estuvo Dominic Barton, presidente de la Junta Directiva, y otros altos ejecutivos de la compañía, en el marco de la articulación regional por el desarrollo minero.

En la reunión, las autoridades de Río Tinto reafirmaron su compromiso con Catamarca y garantizaron la continuidad y expansión de sus proyectos estratégicos en el Salar del Hombre Muerto, fortalecidos tras la reciente compra de Arcadium Lithium.

De acuerdo al Gobierno de Catamarca, esta ratificación implica un impacto económico y social directo para la provincia: generación de empleo en todas las etapas del proceso productivo, nuevas obras de infraestructura vial y energética, y programas de capacitación que permitirán mejoras a proveedores locales dentro de la cadena global del litio.

Con estas inversiones, Catamarca consolida su rol como uno de los polos más importantes de la industria del litio en el país. Rio Tinto enfatizó que continuará trabajando junto a las autoridades provinciales y las comunidades para asegurar un modelo de minería responsable, sostenible y con beneficios directos para el Noroeste.

La integración de Arcadium permitió no sólo sostener la viabilidad de los proyectos Fénix y Sal de Vida, sino también acelerar su desarrollo. El proyecto Fénix, actualmente en crecimiento, posee una capacidad instalada de 30.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y avanza hacia la fase 1B, que añadirá otras 10.000 toneladas. En simultáneo, Sal de Vida, que había enfrentado demoras, reactivó su ritmo de avance bajo la gestión de Rio Tinto.

Del encuentro también participaron Jérome Pécresse, director Ejecutivo de Aluminium & Lithium; Barbara Fochtman, directora General de Lithium; Ignacio Costa, Gerente General de Lithium Argentina; Paula Uribe, directora de Relaciones con el Gobierno para América Latina y José Alioto, director de Relaciones con el Gobierno de Argentina y el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murua.