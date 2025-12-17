Funcionarios de Catamarca, presentes en el aniversario del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

Por estos días se cumplen 20 años de la creación de un régimen clave para el Derecho Penal. Hablamos del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que fija las relaciones entre las provincias en cuanto a las distintas obligaciones fiscales de sus ciudadanos. En el marco de este aniversario, se hizo un acto en Mendoza que contuvo presencia de funcionarios del Gobierno de Catamarca.

Fue un encuentro marcado por la incorporación de aprendizajes acumulados a lo largo de dos décadas de trabajo federal, donde dijo presente la secretaria de Finanzas Públicas Lic. Ana Virginia Jerez, en representación del ministro de Hacienda y Obra Pública de Catamarca.

La funcionaria participó junto a sus pares y ministros de las provincias argentinas de una nueva reunión de este órgano consultivo en materia fiscal. La sesión se llevó a cabo ayer en Mendoza, donde el Gobierno Nacional estuvo representado por el Secretario de Hacienda, Lic. Carlos Guberman.

Las autoridades del Consejo hicieron foco en el compromiso técnico y político de todas las jurisdicciones, cuya labor sostenida ha permitido consolidar, durante estos 20 años de vigencia del Régimen, un camino de buenas prácticas, transparencia y previsibilidad en la gestión fiscal.

A su vez, Guberman enfatizó la importancia de fortalecer la mirada de mediano y largo plazo del Consejo, no sólo para las evaluaciones actuales sino también para anticipar los desafíos estructurales a las que debe responder la administración pública. Durante la última reunión del 2025 se renovaron las autoridades, recayendo la vicepresidencia 1ra. en el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Cr. Fabian Boleas, mientras que Catamarca dejó el puesto que ocupó en el Comité Ejecutivo 2025.

A su vez, se aprobaron los temas pendientes y los representantes de las provincias tomaron la palabra para expresarse sobre distintos aspectos de la gestión fiscal en sus jurisdicciones, las dificultades actuales y los desafíos que deben afrontar en lo que viene.