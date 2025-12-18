Las obras en la Ruta Provincial Nº1 de Catamarca llegan a su etapa final

Con las demoras que implica el contexto del ajuste en la obra pública, avanza una remodelación muy demandada en la conexión interna de Catamarca. Se trata de la Ruta Provincial Nº 1, donde se ingresó en la etapa final de los trabajos de reasfaltado y puesta en valor, de cara al período de verano que se está por iniciar.

Se trata de la obra de pavimentación de Ruta Provincial N°1 en su Sección III, donde solo resta asfaltar 9 kilómetros para conectar con un camino totalmente asfaltado el Valle Central y Aconquija. Actualmente, en dicha sección se finalizó con la ejecución de las excavaciones y conformación de terraplenes, mientras que las obras de arte (en las que se encuentran todo tipo de hormigones para alcantarillas, cordón cuneta y conductos) se encuentran en un 95% de avance para finalizar.

En simultáneo, se está ejecutando la conformación de la base granular en la cual sólo restan los últimos 3 km para culminar, a su vez se iniciaron los trabajos de imprimación, liga y el asfalto para terminar los últimos 9 km del total de la obra en ejecución.

La obra de Ruta Provincial N°1 incluye a las secciones I, II y III que están casi totalmente pavimentadas, con la reciente inauguración de la Sección II (La Calerita – Loma Larga), y solo resta finalizar la Sección III de Loma Larga – Las Chacritas. Tiempo atrás, ya se habían pavimentado secciones entre Aconquija, Estancia Los Narváez y en Singuil, abarcando un total de 41 kilómetros de ruta construidos.

El Gobierno provincial destacó que una vez concluida, esta ruta ofrecerá una conexión más segura, fluida y ágil entre Aconquija y el Valle Central, impulsando el turismo, la producción y la economía local.