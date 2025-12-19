Termina el ciclo Lado B, una iniciativa del Gobierno de Catamarca para impulsar bandas emergentes

En cada pueblo y ni hablar a nivel provincial hay grupos o artistas que tienen un gran talento pero que son víctimas de la falta de visibilización, que les impide ser conocidos. Ante ello, hace un tiempo el Gobierno de Catamarca lanzó una iniciativa que busca abrir a las bandas emergentes en un festival denominado Lado B. Este fin de semana será la jornada de cierre, que se vive con gran expectativa.

El último encuentro del año de Lado B llegará con una propuesta que combina música en vivo al aire libre y un momento de reconocimiento colectivo. La cita será el sábado 20 de diciembre, a las 20, en CATA (Sarmiento 613), con la actuación de la banda andalgalense La NN.

En este cierre de temporada, el escenario recibirá a una de las formaciones con mayor recorrido dentro del rock de Catamarca: La NN, integrada por Shaggy Maidana, Martín Cecenarro, Diego Vallejos y Jorge Ramos, junto a Ricardo “Nury” Arias en sonido y Walter Mansilla en contenidos multimedia.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda compartió fechas con referentes del rock nacional y conservó su lugar en la escena de festivales, encuentros culturales y proyectos artísticos en distintas localidades de la provincia y otros distritos vecinos.

La noche contará además con un condimento especial, se realizará la entrega de reconocimientos a los artistas que participaron del ciclo Lado B durante todo el 2025, como una forma de distinguir el compromiso, la diversidad sonora y el crecimiento de la escena catamarqueña. Serán distinguidos Jazzper, Miranda Alvar, Brujas del Valle, Sonido Uncaico, Fran Santillán, La Maza, Los Icardis, Llamón Fusión y La NN, quienes fueron parte del calendario de este ciclo.

Lado B es una iniciativa del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, organizada a través de la Secretaría de Gestión Cultural, que a lo largo del 2025 presentó un espacio de encuentro entre el público y artistas emergentes de distintos géneros, apostando al formato acústico y a la cercanía con las propuestas musicales. El acceso al espectáculo será a través de un bono contribución de $6.000.