La frase sería de una autoridad de Salud al director del Hospital Malbrán. Recordemos que uno de los que se animó a denunciar fue el doctor Lucas Bordón y al otro día no lo dejaron entrar. La frase “silenciame los pichichus porque están ladrando mucho” no solo es despectiva, sino que muestra la censura y violencia institucional imperante. De las falsas promesas al personal a situaciones extremas como lavarse las manos con los guantes puestos porque no hay más.

Efectivamente, falta de insumos al colmo de tener que lavarse las manos con los guantes puestos porque no hay para tirar los sucios y ponerse guantes nuevos. Sin los elementos de trabajo es muy difícil tener al personal callado sobre todo atravesando una pandemia. Las promesas a estos “héroes” del Covid-19 quedaron en la nada y encima las autoridades redoblaron la apuesta expresándoles que “al que no le gusta, o el que se quiere ir, que se vaya porque otros quieren ese trabajo”.

Ese es el tema. Al principio, cuando reclutaban personal para estar en el Monovalente “Dr Carlos Malbrán”, se les prometió de todo y con el paso del tiempo los compromisos oficiales se diluyeron. Dicho directamente, les mintieron. Pasaron de afirmar que son “imprescindibles” a invitarlos “que se vayan si no les gusta”, la política que usa y tira. Entre las novedades, esta semana les cambiaron el régimen de trabajo, les hacen descuentos y les avisaron que no les harán más el hisopado.

La titular del Ministerio de Salud es Claudia Palladino. Muchas veces dio la cara por la cartera sanitaria la doctora Manuela Ávila. La modalidad de 15 días en el Hospital Malbrán por 15 días de descanso terminó. Se volvió al sistema guardia trabajada, guardia pagada, es decir ya nadie tampoco habla de pasar a planta a nadie, ni de mejoras salariales. No importa cómo organizaron sus tiempos y si les alcanza lo que cobran. El engaño implica en este momento no poder volver a sus antiguos trabajos.

El director del Hospital Malbrán es Daniel Godoy, remarca siempre la importancia de la “educación” en el trato interpersonal y dice “aplaudir” a los enfermeros y médicos que ponen en riesgo su vida y pasan sus horas en el Monovalente en la primera línea contra el Coronavirus, pero al parecer a los trabajadores de la salud no les alcanzó con un “planteo educado” (15 notas sin respuesta) y -para ser sinceros- tampoco pueden pagar servicios o comprar alimentos en el supermercado para su familia con los “aplausos” del doctor Godoy.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.