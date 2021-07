PASO 2021: la lista de funcionarios y entenaos

El armado de las listas de las PASO 2021 dejó mucha tela para cortar. En el Frente de Todos, el gobernador Raúl Jalil aportó sus dos mejores ministros relacionados directamente con la pandemia. Pero, de ahí para abajo, aprovecharon la lista sábana para meter a “los mismos” de siempre. En la jerga política, escondieron la basura debajo de la alfombra. Será difícil para la militancia pedir el voto por diputados que van por la reelección y no tienen nada qué mostrar (proyectos).

En el acuerdo para esta elección, Jalil puso sus ministros más destacados, Gustavo Aguirre y Claudia Palladino, Seguridad y Salud, respectivamente. El Gobierno provincial se jacta o presume que tenemos la menor mortalidad por Covid-19 en la región pero son más de 500 muertos en una provincia chica. De todas formas, los demás funcionarios jalilistas no tenían chance de integrar la lista. El superministro Niederle no tiene feeling ni con los intendentes. Otro día decimos por qué.

Los postulantes son figuritas repetidas: Murúa, Argerich, Denett, Soria, Díaz, Mascheroni, Zalazar. Va estar difícil para la militancia venderlos de nuevo. Murúa conocido por las tareas domésticas a Lucía o por llevarle las bolsas del supermercado a Raúl. Soria, la diputada que fracasó como intendenta y cuyo único mérito es manejar cientos de bolsones del Movimiento Evita. Juan Denett el diputade del lenguaje inclusivo. Podríamos seguir pero aburre de lamentable.

En la lista oficialista para las PASO 2021 hay funcionarios y entenaos. Las cabezas de lista huelen a silencio comprado. Ninguno de los que repite es reconocido por iniciativas o proyectos que hayan mejorado la calidad de vida de los catamarqueños o generado el trabajo genuino tantas veces prometido. De manera que hasta la foto para el afiche ha sido todo un tema, los perfiles redundantes no estarían sumando. Algunos prefirieron ausentarse porque no les da la cara.

Para más adelante queda el por qué acordaron Lucía y Raúl. De los posibles testimoniales. De la necesidad jalilista de limar a Corpacci de alguna manera. De lo vivido en el partido en las últimas horas. Por lo pronto decir que el oficialismo está preocupado, no es buena la oferta electoral. Raúl no suma, Lucía neutraliza lo que suma con la mochila de López Rodríguez, Ginocchio no aporta nada. Luis Barrionuevo con lo justo para Mascheroni, o sea, no pondrá un mango.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.