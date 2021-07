PASO 2021: un saludo para Horacio y otro para Eduardo

Escenario particular el de Andalgalá. De un lado quedaron los principales referentes del peronismo de acuerdo a la última elección, y, del otro, el PJ orgánico, el Senador, el Gobierno provincial, Raúl Jalil. Los excandidatos del oficialismo provincial, se fueron o los empujaron de la orgánica. Cuál fue la piedra de la discordia y qué consecuencias puede tener, no solo para el PJ sino también para los adversarios políticos (UCR-PRO) que conducen el municipio.

Miguel Morales y “Miguelito” Gutiérrez armaron un frente de cara a las PASO 2021.

Ambos empresarios ostentan la mayoría de los votos cosechados por el peronismo en la contienda de 2019. En esa instancia electoral, al Frente de Todos no le alcanzó para arrebatarle la comuna al radicalismo pero se quedó con la senaduría. Dos años después, los principales referentes del peronismo no se referencian ni en el Gobierno provincial, ni en el PJ orgánico ni en Jalil.

El objetivo era un peronismo unido para las PASO 2021 detrás del Gobierno pero se partió. El responsable de la mala praxis tal vez sea el senador Horacio Gutiérrez. En su rol de “armador” dejó los votos de los referentes de un lado y a Raúl Jalil con el sello del PJ del otro. Haber sido demasiado “celoso” en las relaciones “políticas e institucionales” azuzó las peleas intestinas del peronismo e incluso afectó la agenda del Gobernador con el municipio conducido por Eduardo Córdoba.

Pero no sería justo cargar todas las tintas al pobre senador. En dos años el Gobernador no pudo ver que Gutiérrez no armaba sino que desarmaba y además hizo su aporte, al punto que el peronismo local pensó que intencionalmente el Gobierno provincial atentaba contra los compañeros y jugaba con el radical Córdoba por intereses mineros. Fue tan torpe o evidente Raúl que cada nota radial la cerraba con “un saludo para Horacio y otro para Eduardo”.

El oficialismo municipal también mira con atención el esquema peronista. Un sector gana una elección por aciertos propios pero sobre todo por los errores políticos de los adversarios. Al revés, le podría costar la administración municipal al ingeniero Córdoba. Finalmente, tenemos que dejar de hablar de “caras” y empezar a discutir qué idea tienen como concejales, por qué la gente los debería votar y cómo vamos a mejor la calidad institucional y la vida de la gente.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.