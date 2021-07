PASO 2021: funcionarios y candidatos, “está mal pero no tan mal”

El Frente de Todos lleva como cabeza de lista para las PASO 2021 a los ministros de la pandemia aportados por la gestión Raúl Jalil. Usan el cargo o función en Seguridad y Salud para lograr mayor exposición en campaña con recursos del Estado. Le pregunté a un referente del oficialismo y me contestó cortito y con una frase famosa del conductor televisivo Guido Kaczka, “está mal, pero no tan mal”. Sin embargo, Alberto Fernández pidió a los funcionarios que son candidatos que renuncien.



Ahora también se comprende por qué la decisión de poner en la cabeza de lista de la oferta electoral oficialista en las PASO 2021 al ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, y la ministra de Salud, Claudia Palladino. Como sabemos el gobernador Raúl Jalil no da puntada sin hilo y su perfil de empresario político hace que todo el tiempo piense en términos de costo-beneficio. Mientras sean funcionarios y candidatos tendrán la oportunidad de aprovecharse de este doble juego.



En realidad, Jalil debería imitar al Presidente de la Nación, ya que se cansa de redimir a Alberto Fernández en cada acto oficial. Por si no sabe el Primer mandatario catamarqueño, de acuerdo a las últimas declaraciones públicas, el Jefe de Estado nacional le pidió la renuncia a todos los funcionarios que van a ser candidatos a ocupar cargos legislativos, según dijo por una “cuestión ética”. Medida que alcanza a Toloza Paz (Políticas Sociales) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).



O sea, para seguir parafraseando a Guido, “está mal, pesimamente mal”, ser funcionario y candidato a la vez. Lo mismo se podría decir de los legisladores que van por la reelección utilizando recursos que también son públicos por pertenecer al Legislativo. Renuncien, hagan la campaña para las PASO 2021 a pie, no usando los vehículos de la Cámara o el Ejecutivo, sin vales de combustible, sin la estructura estatal.



Para Alberto está mal que Arroyo y Toloza Paz sean funcionarios y candidatos. Raúl, no está con el Presidente. Coincide con Guido Kaczka que “está mal pero no tan mal” que Aguirre y Palladino sean funcionarios candidatos. El Gobernador sabe -porque viajó por el mundo- que la ética es una cuestión de costumbres. Lo que está mal en un país, no lo está en otro, o representa lo contrario. Una cosa es el país que Alberto tiene en su cabeza y otra cosa es jalilandia. En otras palabras, cuando Alberto ensayaba algún tema de Sui Generis con su guitarrita, Raúl ya era mochilero.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija