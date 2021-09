Adriana Díaz: “Debe seguir ampliándose y profundizándose los mecanismos de participación ciudadana”

La diputada Adriana Díaz asistió al encuentro “Nos conocemos para participar” organizado por la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. En este marco, destacó: “Debe seguir ampliándose y profundizándose los mecanismos de participación ciudadana. La justicia no es un tema de la corporación judicial ni de los profesionales del derecho como aparenta ser”.

“Participé como militante política desde el enfoque de derechos humanos. Considero que el rol del Poder Judicial y su forma de administrar justicia no es ninguna novedad que sigue siendo interpelado por la sociedad. Día a día se conocen casos de manera pública o me llegan de manera particular donde los usuarios de la justicia solicitan que el proceso se tenga en cuenta la perspectiva de vulnerabilidad”, expresó Adriana Díaz.

De esta manera, consideró: “Con la participación ciudadana se vendría a rescatar el valor fundamental que para mi tiene la voz de la comunidad; con sus objeciones; expresiones o sugerencias. La participación de la gente en este proceso de selección es un mensaje de alto contenido simbólico, es decir: acá estamos y estamos mirando. A ese contenido lo encuentro en los juicios por jurados”.

Adriana Díaz sobre las convocatorias

“Me parecen saludables estas convocatorias, porque la construcción de justicia es el resultado de un proceso cultural. Hemos dado un gran paso en cuanto a legislaciones que incorporan derechos y otras perspectivas. Está faltando que desde el Poder Judicial se capacite y también trabaje la sensibilización y empatía para resolver sobre la vida cotidiana de las personas”, finalizó Adriana Díaz.

Hay que recordar que la participación ciudadana en la selección de magistrados y funcionarios está contemplada en el Reglamento de la Comisión Evaluadora. Este organismo está integrado por el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno; el asesor general de Gobierno, Fernando Ávila; el presidente de la Asociación Magistrados, Marcia Lozada Figueroa, y el presidente del Colegio de Abogados, Alexis Russo.