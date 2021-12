Los prestadores de OSEP Catamarca le pidieron a Raúl Jalil que interceda en los pagos. Si bien no existen atrasos, pretenden que se le abonen las prestaciones ante de las fiestas de fin de año. Al respecto, el presidente de la Federación de Clínicas aclaró que el documento fue enviado con el objetivo que sea el gobernador quien interceda ante este conflicto.



Asimismo, el presidente de clínicas Jorge Saavedra expresó ante los medios que dicha nota no significa que OSEP Catamarca no pague, sino que no lo hacen en tiempo y forma. Por tal motivo, pide que no se preste a la confusión su pedido, ya que se les está abonando lo correspondido. Además, aclaró que pueden lograr ser recibidos por el director de la obra social, Norberto Bazán.







Además, Saavedra hizo hincapié en que ay prestadores que aun no cobraron el mes pasado y con otros hay bastante atraso. Lo que buscan, es que no deriven los pagos para el primer mes del próximo año y, si no se los pagan a tiempo los empleados pasarán las fiestas holgadamente, aclaró. Actualmente, están buscando solucionar cuestiones antes de Navidad y Año nuevo.



Los trabajadores expresaron su hartazgo



Al respecto, expresó que la Obra Social de los Empleados Públicos está dentro de los plazos previstos en el pago. Se ubican dentro de los 60 días de plazo, pero ante un año tan difícil de pandemia y angustia en todos los sectores, piden que se les pague en tiempo y forma. Además, los empleados ya no están dispuestos en traspasarles la desazón a sus familiares.



El documento enviado por los prestadores de la obra social está firmada por FECLISA, el Círculo Médico y Círculo Odontológico. Además, contó con la participación y rúbrica Instituto Médico Privado, Colegio de Farmacéuticos y IGOM SRL. A la lucha y al pedido también se sumaron Laboratorios Ocampo, entre otras instituciones.