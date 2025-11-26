Raúl Jalil fue electo presidente pro tempore del Norte Grande

Raúl Jalil alcanzó un importante lugar de visibilidad nacional, en un momento clave para la interna del peronismo. El Gobernador de Catamarca fue designado este miércoles como presidente pro tempore del Norte Grande, como se conoce a la organización regional que reúne a las provincias de esta región del país. En su discurso de aceptación, el mandatario adelantó cuáles serán sus objetivos.

Fue al finalizar la 22° Asamblea del Norte Grande, cuando el gobernador Gerardo Zamora anunció el traspaso de la presidencia pro témpore del cuerpo a su par de Catamarca, Raúl Jalil, y ratificó la decisión de “trabajar desde el federalismo por nuestros ciudadanos para que esta región se potencie”.

En su turno, el gobernador Raúl Jalil agradeció la confianza depositada por su designación como presidente pro témpore del cuerpo y destacó la figura de Zamora por sus capacidades y experiencia, además de su nueva función en el Senado de la Nación “por su visión que tiene federal del país y también por defender el Norte Argentino”.

Consultado sobre el trato con la Nación, dijo que es importante “tener confianza y diálogo” para la búsqueda de soluciones, “sin discriminar a nadie, a ninguna provincia”. “Creo que hoy hay que defender el federalismo en un momento histórico que estamos pasando y esperamos ser atendidos y ser escuchados. No pedimos que se solucione todo, pero sí algunos temas que necesitamos”, agregó.

Sobre los temas abordados en el encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural del Bicentenario, Gerardo Zamora dijo que se trataron cuestiones urgentes, como un pedido unificado a la Nación a favor de La Rioja con relación a un punto de coparticipación que corresponde a la provincia. También se refirió a cuestiones que tienen que ver también con la discusión del presupuesto 2026.

Asimismo agregó: “También está en el presupuesto, pero con una cifra muy baja, las provincias que no han transferido sus cajas. No es el caso de Santiago del Estero, ni de Catamarca tampoco. Pero las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, no solamente que hay una deuda que está hoy en discusión en auditoría y en algunas cuestiones judiciales, sino que lo que tiene que devengar este año por compensación por las cajas no transferidas, tampoco está en el presupuesto y es un tema que nos preocupa. Ese tema será debatido y también somos solidarios con las cuatro provincias del norte”.