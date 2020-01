La marcha feminista chilena llegó a New York

Alrededor de 100 mujeres cantaron el himno feminista frente a la corte de Manhattan por los abusos de Harvey Weinstein.

Ayer, miles de mujeres entonaron “Un violador en tu camino” en Nueva York. La marcha fue adaptada al idioma inglés para ser usado frente a la corte de Manhattan durante el juicio a Harvey Weinstein. El famoso productor de Hollywood es juzgado por una violación y una agresión sexual. Sin embargo, ha sido denunciado públicamente por decenas de mujeres.

Harvey Weinstein ha sido acusado por acoso sexual por más de 80 mujeres. Solamente dos de los casos llegaron a esta instancia judicial debido a diferentes motivos; muchas de las víctimas decidieron no hacer la denuncia. El productor podría enfrentarse a una sentencia de cadena perpetua como máxima pena. Los cargos por los que llegó a juicio en Nueva York son cinco delitos de abuso sexual contra dos mujeres, una de sus asistentes y otra mujer que prefirió no dar su nombre a los medios.

Las acusaciones al productor generaron el movimiento #MeToo en 2017 por el que miles de mujeres tomaron coraje para denunciar a sus abusadores. El hashtag fue creado por la activista Tarana Burke y popularizado por la actriz Alyssa Milano. Este método logró visibilizar una gran cantidad de casos de violencia machista alrededor del mundo entero.

Recientemente el colectivo chileno “Las Tesis” creó el himno feminista “Un violador en tu camino“. La marcha se popularizó rápidamente. Fue cantada por diferentes grupos de mujeres en toda Latinoamérica y ayer llegó a Estados Unidos para sumarse al reclamo de justicia de más de 100 activistas en Nueva York. Las protestantes señalaron el edificio de la corte gritando “el violador eres tú” en español e inglés. Happening right now in front of the Weinstein trial court house: Over a hundred activists are performing “Un Violator En Tu Camino” – A Rapist In Your Path – the Chilean anti-rape anthem in English and Spanish. pic.twitter.com/sdCelWVoDB— Lauren Aratani (@LaurenAratani) January 10, 2020

Entre las manifestantes se encontraba la actriz Alysia Reiner, conocida por su papel en Orange is the New Black. “Hoy nos reunimos para cantar “Un violador en tu camino” (A rapist is in your path) creado por @Lastesisoficial para confrontar la violencia sistemática alrededor del globo. Intervenimos en solidaridad con la crisis de las mujeres chilenas, nuestras hermanas más allá de las fronteras y sobrevivientes alrededor del mundo”, escribió la actriz. Today we united to perform “Un Violador En Tu Camino” (A Rapist Is In Your Path) created by @Lastesisoficial to confront systemic violence across the globe. We perform in solidarity with the Chilean women’s crisis, our sisters beyond borders, and survivors all over the world. pic.twitter.com/ANRqD2pbc6— Alysia Reiner (@alysiareiner) January 10, 2020

