Recomendaron controlar la salud antes de realizar actividad física

María Verónica Leonard explicó los beneficios de estos chequeos.

Una gran parte de la población realiza actividad física, en distintos niveles, para tener un buen estado de salud. A pesar de que esto es una buena iniciativa, hay peligros que la gente no tiene en cuenta. Es por esta razón, que la jefa del departamento de cirugía mayor ambulatoria y de la unidad de cardiología del hospital Nestor Kirchner, María Verónica Leonard recomendó realizar un chequeo antes de desarrollar ejercicios.

En cuanto a esto, la jefa del departamento de cirugía mayor ambulatoria y de la unidad de cardiología del hospital Nestor Kirchner, destacó: “Por lo general la primera pregunta que surge en la población antes de emprender algún tipo de actividad o entrenamiento físico, es sobre la utilidad de realizarse un chequeo cardiológico previo, considerando que si desea realizar este tipo de iniciativas, se presupone la salud de la persona.

A su vez, agregó: “Hay patologías que uno puede no evidenciar y muchas veces este tipo de controles representan una puerta de entrada y una buena excusa para que todos los pacientes realicen un chequeo médico que muchas veces se posterga por falta de tiempo. Las actividades de alto impacto, de moda en la actualidad, llevan la exigencia cardiovascular al límite por eso se debe realizar un estudio completo”.

Además, María Verónica Leonard, sumó: “Los niños a partir de los 6 años y especialmente si realizarán alguna actividad física o deporte a nivel competitivo, deben realizar una consulta cardiológica y un electrocardiograma. La rutina es sencilla, todos los estudios que se requieren son no invasivos y no implican ninguna molestia para el paciente”.

Por último, añadió: “La muerte súbita no tiene alta incidencia, pero causa mucho impacto en la sociedad por eso cobra visibilidad. Esta es una patología que asociada al deporte va del 0.5 a 2 casos cada 100.000 pacientes por año. Muchas veces estas personas no realizaron una consulta cardiológica previa y hay además un mínimo porcentaje de muerte súbita que no se puede diagnosticar con los estudios básicos”.

