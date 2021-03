Las protestas no le dan respiro a Raúl Jalil: piden un aumento salarial para los trabajadores

(Por Diego Nofal) El Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI), que está liderado por ATE, continúa con la protesta y movilización en la Capital y en distintos puntos del interior de Catamarca, pidiendo mejoras salariales para el sector público. Raúl Jalil ya empezó a mirar con preocupación las protestas. “El Gobierno nos pidió solidaridad cuando empezó la pandemia y la demostramos trabajando todo este tiempo, postergando la discusión salarial ocho meses. Lo que nos ofrecieron ahora ya se licuó con la inflación de febrero”, cuestionó el titular de los trabajadores del IPV, Pablo Machado.

“Después sacaron un decreto y dieron marcha atrás por el escándalo que llegó a los medios nacionales, pero duró poco porque ahora lo hicieron legal, a espaldas de la gente”, dijo el sindicalista, cuestionando el aumento del 35% en un solo pago junto con los haberes de febrero para los funcionarios. “El ritmo de la pérdida del poder adquisitivo nos está superando. El Gobierno tiene que entender que nuestro reclamo es legítimo, justo e impostergable. El Gobernador no se cansa de decir que recibió una administración ordenada: no puede decir eso con los míseros aumentos que ofrecieron, que no alcanzan el costo de vida. Hemos visto en otras provincias aumentos del 40 o 50%”, remarcó el gremialista.

En la misma línea, el referente de SUTECA, Juan Godoy, manifestó que “se aumentan el sueldo en un solo pago y nos dicen que los maestros ganan más que el Gobernador”. “Si es así le ofrecemos cambiar de lugar. Los ministros parecen empleados de la Fundación Raúl Jalil más que del Gobierno. Nunca pueden tomar decisiones, nunca quieren. Siempre tienen que consultar. Necesitamos que la economía social esté por encima de la línea de pobreza”, espetó.

Por su parte, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, remarcó la importancia de la unión para “pelear una masa salarial acorde. Hay muchos obreros, empleados de Obras Públicas. Necesitamos de todos. Hay que insistir en la calle, abajo del sol. Acá vamos a ganar los derechos. Queremos mostrar la unidad del movimiento obrero. Acá no estamos para ver cuál es mejor o peor sindicato”, expresó el secretario gremial.

Las críticas de los sindicalistas también apuntaron al intendente de Las Juntas, Jorge Herrera y recordó el despido de una empleada. “Que sepa el Gobierno que no estamos dispuestos a seguir tolerando a los patrones de estancia que tienen en los municipios, que pretenden amordazar y comprimir a los compañeros”, agregó Arévalo y dijo que “Se cree el dueño del pueblo, le vamos a enseñar que a los trabajadores se los respeta. Que sepa que con ATE y FUSSI no se juega”, lanzó.