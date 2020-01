Víctor Hugo: “Cuanto más se hable del tema de suicidio de Nisman, más pierden ellos”

Victor Hugo Morales habló sobre la muerte del fiscal Nisman.

Como bien informó El Intransigente, el periodista Víctor Hugo Morales hizo un editorial sobre la serie documental que describe detalladamente la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Cuando más lo ves, más te das cuenta de que el más animal e idiota de las personas que vos puedas concebir se da cuenta que esto fue un suicidio grande como una casa”, dijo convencido en el comienzo de su discurso.

En este sentido, planteó que el documental es “útil”, sobre todo para disipar dudas. Para el conductor radial y televisivo hubo una manipulación de ciertos medios de comunicación en la investigación del hecho. “La mugre de Canal 13, diciendo que habían percudido todo lo que era el lugar donde Nisman se suicidio, sin tener en cuenta que antes que eso, como decía Fein, habían filmado todo y de la manera que correspondía. Después mostraban por televisión en el programa de Canal 13 de los domingos cualquier cosa. Lo que ha hecho Clarín en esta historia, nada más con eso, te das cuenta de lo que es la mafia”, criticó.

Por otro lado, se centró en la actitud de la madre del fiscal. “A ella lo único que le preocupaba era la caja fuerte, porque había un papelito que había dejado Nisman y dice ‘lo que esta atrás es tuyo, lo que esta adelante es mío’, pero metió la mano en todo y nunca se sabrá qué había ahí, y qué cosas se llevó, algunas complicadas y comprometedoras pruebas de Nisman en su casa”, describió.

El comunicador volvió a destacar esta producción, asegurando que de otra manera no se hubieran conocido tantos detalles. “Verbitsky dice que esto está hecho en contra de Alberto, a mí me parece que, sin querer, está hecho a favor de Cristina y todos los que piensan de esa manera, lo beneficia”, opinó. Siguiendo con los puntos más álgidos del documental, Morales se detuvo en la fotografía que le envió Nisman a Waldo Wolff horas antes de su muerte. “Al otro día, cuando aparece suicidado la mesa estaba perfectamente igual, los que entraron a matarlo, el comando iraní venezolano, no hizo nada, no tocó nada, correrlo un centímetro nada. Imagináte que no hay una posibilidad de que esto fuese un crimen, cero posibilidad, fue suicidio”, insistió.

Finalmente, sostuvo que “cuanto más se hable del tema de suicidio de Nisman, más pierde” Cambiemos y ciertos medios de comunicación. “No tenes manera de recorrer camino… la presencia de Laura Alonso y Bullrich, lo de Alonso lo hacen para mostrar la pobreza del personaje. Que se desespere la mafia de Magneto tratando de refutar la serie de Netflix es muy interesante. Siempre algo van a inventar”, concluyó.

