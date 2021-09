Hoy vuelve el fútbol en Catamarca: ¿quiénes abrirán la fecha?

Luego de casi un año y ocho meses de inactividad, hoy vuelve el fútbol en Catamarca, tanto el torneo de Primera División A como el B. El último encuentro se disputó el 14 de diciembre de 2019, entre Juventud Unida de Santa Rosa y Salta Central, por la promoción. En esta ocasión, la fecha se jugará en tres estadios distintos, con el debut oficial de la cancha del Club Independiente.

En el Torneo Primera División A hay 10 equipos, sin descensos y están en juego dos plazas para el Trueno Regional Federal Amateur. Por el lado del Torneo de Primera División B también habrá 10 equipos por primera vez en la historia. Asimismo, están en juego dos ascensos al círculo superior. Hay que recordar que en ambas divisiones se jugará todos contra todos a una sola rueda.

En este marco, el fútbol en Catamarca volverá en el corriente viernes 3 de septiembre. La fecha se abrirá desde las 14 hs, en el estadio Malvinas Argentinas, con Deportivo Valle Chico y San Isidro de Nueva Coneta. Luego, a las 16 hs se disputará el encuentro entre Tesorieri y San Lorenzo de Alem. En paralelo, en la cancha de Independiente se jugará (14 hs) Estudiantes de La Tablada vs Parque Daza.

En el mismo estadio, pero a las 16 hs será el turno del local, Independiente vs Vélez Sarsfield. Por otro lado, en la cancha de Sarmiento se jugará: Sarmiento vs La Fiel (14 hs) y Rivadavia de Huillapima vs Chacarita (16 hs). El sábado 4 de septiembre se volverá a jugar en el estadio Malvinas Argentinas, desde las 14 hs con Liberal Argentino y Ferrocarriles de Chumbicha y desde las 16 hs con Defensores del Norte y Villa Cubas.

Por último, la primera fecha del fútbol en Catamarca finalizará el domingo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas. A las 14 hs jugará Salta Central contra Independiente de Huillapima y a las 16 hs Policial y Juventud Unida de Santa Rosa. Días atrás, las autoridades abordaron el tema de los protocolos por el Covid-19 y decidieron que en cada partido habrá un máximo de 30 personas en cancha.