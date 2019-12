Nicolás del Caño: “Que la crisis la paguen los empresarios”

El diputado del Frente de Izquiera votó en contra de la ley.

Este jueves arrancó la sesión para tratar la ley de emergencia y finalizó recién el viernes alrededor de las seis de la mañana. Allí se le dio media sanción a la medida, y ahora pasará al Senado El referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nicolás del Caño votó negativo. El diputado en su discurso lanzó fuertes críticas tanto al Frente de Todos, como a Cambiemos.

En su primera intervención, el ex candidato a presidente de la nación expresó: “Se cumplieron dos años de esa escandalosa sesión donde Cambiemos, con el quórum y los votos que le dieron muchos de los que hoy son parte del Frente de Todos, aprobaron el robo a los jubilados. Luego de esos se tiraron toneladas de balas a los que llegamos a la plaza a protestar”.

Luego el diputado dio su justificación para ir en contra de la ley y aseguró: “Por primera vez después de muchos años de muchos años en el primer semestre del 2020 los jubilados y la jubiladas iban a tener quizás una mejora con respecto a la inflación. Pero, qué dijo el ministro Guzmán? El ministro Guzmán dijo que la actual movilidad generaba inflación”.

Además, el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores aseveró: “La crisis no la tiene que pagar el pueblo trabajador, si no los grandes empresarios que la generaron. Un jubilado o jubilada que cobra más de $ 19 mil tiene que ser solidario con los que cobran $ 14 mil mientras no le tocan un centavo a los bancos que fueron de los grandes culpables del momento en el que vivimos”.

Por último, el parlamentario comentó: “La Ley dice que todo esto es para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Es decir que esto es para pagarle a los especuladores sin siquiera investigar la deuda que contrajo Macri de forma completamente ilegítima. Qué hipocresía tiene Cambiemos al venirnos a hablar de que defienden a los jubilados; olvidándose del 25 % de poder adquisitivo que perdieron bajo su gobierno”.

