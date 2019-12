El ministro de Economía, Martín Guzmán, completó su equipo de asesores

El ministro de economía confirmó su equipo de asesores.

Segun la nota publicada en El Intransigente, Martín Guzmán, completó su equipo de asesores. En primera medida, Guzmán designó a Ramiro Tosi como subsecretario de Financiamiento. En segundo lugar, Lisandro Cleri será el nuevo titular de la comisión asesora para la renegociación de deuda. Tosi es especialista en mercado de capitales y Cleri fue director de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSeS .

El miércoles dialogó con ‘A Dos Voces’. En ese lugar sostenía que “el país vive una crisis bien profunda”. “La pobreza vino en aumento, el PBI pasó de estar estancada a caída libre, el desempleo pasó a los dos dígitos, tenemos un problema de deuda, y esos dólares no fueron usados para generar mayor capacidad productiva con la cual tener la capacidad de pagar esa deuda”, aseveró el pasado miércoles en TN.

“El país vive una crisis bien profunda”, aseguró el funcionario. “La situación es dramática y debemos frenar la caída”, afirmó el ministro de Economía. “La pobreza vino en aumento, el PBI pasó de estar estancada a caída libre, el desempleo pasó a los dos dígitos, tenemos un problema de deuda, y esos dólares no fueron usados para generar mayor capacidad productiva con la cual tener la capacidad de pagar esa deuda”, describió .

“En cuanto a la deuda, la Ley faculta al Poder Ejecutivo para gestionar la restauración de la sostenibilidad de la deuda”, explicó el ministro de Economía en TN. “Eso es fundamental”, aseguró Guzmán. “Argentina tiene una carga de deuda que es imposible de sostener”, indicó Martín Guzmán. “Si Argentina quisiera forzar el servicio de la deuda en la forma que está programado, generaría una contracción fiscal que agravaría todos los problemas sociales que tenemos hoy”, dijo Guzmán.

“No se puede aumentar el déficit fiscal en el 2020”, afirmó el ministro de Economía. “Estamos siendo responsables”, aseguró. “Hoy en día, Argentina no tiene financiamiento, porque el que lo tenía, ya lo tomó”, consideró el funcionario Nacional. “Como no se generó capacidad productiva, se perdió acceso al financiamiento”, señaló el ministro de Economía. “La Ley muestra que no realizaremos una expansión fiscal financiada por el Banco Central y eso morigera las expectativas”, aseguró Martín Guzmán.





