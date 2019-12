Margarita Barrientos: “Hoy hay mucha necesidad”

Hizo fuertes declaraciones sobre la situacion del pais.

La dirigente social Margarita Barrientos hizo presencia en el programa de television “La Noche de Mirtha Legrand” y contó acerca de su vida y de su historia. Además le agradeció la labor que realizó la ex ministra de desarrollo social Carolina Stanley por ayudar a “llegar a lugares en los que nadie entró. Luego criticó al gobernador Gerardo Zamora “por no colaborar con la Fundación en Añatuya, en Santiago del Estero”.

Segun una nota de El Intransigente “El ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley trabajó muchos años con nosotros, desde los inicios”, comentó Barrientos en ‘La Noche de Mirtha Legrand’. “Gracias a ellos pudimos llegar a donde nadie nunca había entrado”, manifestó la dirigente social. “En lugares donde la gente vivía de la cosecha o la venta de carbón”.

Margarita Barrientos tiene una fundación en Añatuya, en Santiago del Estero. “El gobierno de Santiago del Estero no colaboró”, dijo Barrientos. “Le he pedido dos audiencias al gobernador Gerardo Zamora, hace tres meses y otra hace 20 días”, expresó Margarita. “Es una ciudad, y ahí están los parajes”, señaló Margarita Barrientos.

“Mi papá nos abandonó cuando éramos chicos”, relató la dirigente social. “Vine a los once años, cuando llegué a Retiro -en Buenos Aires- me puse a llorar”, contó Barrientos. “Un policía me dijo: ‘Cuando veas el arco de José C. Paz bájate del tren’”, detalló Margarita. “Yo cuando pasé me tiré: me rompí los dientes y una costilla”, describió la dirigente social. “Fue mi entrada triunfal a Buenos Aires”.

“Hoy hay mucha necesidad”, consideró Margarita Barrientos. “Es la falta de trabajo, de oportunidades”. “Creo que de la pobreza no se sale con los planes sociales”, aseguró Margarita Barrientos. “Los comedores no tienen que existir, trabajo digno tiene que existir”, expresó una de las referentes de ‘Los Piletones’ en la ciudad de Buenos Aires.

Share this: Twitter

Facebook