Alberto Fernández habló sobre la nueva ley de emergencia

Además explicó que Cristina Fernández cambió.

En la noche del domingo, el presidente Alberto Fernández estuvo en un famoso programa de televisión donde brindó detalles de la nueva ley sancionada por el Congreso de la nación. El mandatario desmintió que haya congelado las jubilaciones y aseguró que las aumentó. A su vez, trató el tema de las retenciones que se le aplicarán al campo.

El presidente le concedió una nota al periodista Luis Majul. En la misma se trataron diversos temas, y en primer lugar fueron las jubilaciones. En su intervención, Fernández aclaró: “No estoy congelando nada, acabo de aumentar las jubilaciones para todos. La fórmula era imposible de sostener porque era una forma de indexación de unos tipos que no pudieron parar la inflación”.

También, el mandatario nacional aseguró: “El que está preocupado por los jubilados soy yo, no ellos, que los dejaron como los dejaron. Durante el gobierno de Mauricio Macri los pensionados perdieron mucho poder adquisitivo. La gestión anterior tuvo convencida de que iban a frenar la inflación pero claramente no lo pudieron hacer”.

Al hablar de las retenciones, Fernández explicó: “La suba del derecho de exportación es, en realidad, una actualización de lo que la gestión anterior dejó sin actualizar. Los 30 puntos los puso Macri, yo no puse nada, y lo único que estoy haciendo es darnos la posibilidad de subir 3%. Yo mismo incluí la segmentación para las retenciones, que son muy importantes porque nos permiten hacernos de dólares para empezar a ordenar la deuda”.

Por último, el mandatario mencionó a Cristina Fernández y destacó: “Ella cambió, claro que hizo. Si no hubiera cambiado yo no sería Presidente. Cristina y yo somos amigos, éramos amigos. Nos peleamos 10 años, como muchos en Argentina. Siempre planteé ese ejemplo para decir pongamos fin a la grieta. Cuando veo que hay amigos que no se hablan les digo: terminen con esa sonsera”.

