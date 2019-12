Miguel Pichetto: “El triunfo fue de Cristina Fernandez de Kirchner”

El ex senador declaró que "el triunfo fue de Cristina"

Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vice presidente por la formula de Juntos por el Cambio, habló sobre el triunfo electoral de la ex presidente y actual vicepresidente de la Nacion, Cristina Kirchner, quien asumió el cargo el 10 de diciembre junto a su candidato de formula, el presidente Alberto Fernandez. Además, estableció que el “tema del hambre” fue puramente utilizado para la campaña electoral.

Segun el medio El Intransigente, en diálogo con el portal Cenital, Pichetto determinó que “el triunfo y el diseño del triunfo electoral fue de Cristina Fernández de Kirchner“. De este modo, el excandidato reconoció que la actual vicepresidente fue la ideóloga de todo el plan y la táctica que llevó adelante su espacio político para consagrarse como ganadores y así ser el nuevo Gobierno en la Argentina.

En esta línea, también remarcó que, según su punto de vista no cree que “exista el hambre famélico en Argentina“. Así, manifestó que la declaración del hambre “fue parte de la campaña electoral”, donde la Iglesia “jugó fuerte a ganar las elecciones con el Frente de Todos“. De este modo, destacó que “la Iglesia jugó a la política en los últimos tiempos y ahora quiere remediar esta cuestión con la misa de la superación de la grieta, cuando ellos fueron parte de la grieta”.

“Llama mucho la atención que la Episcopal, la Iglesia no haga una reflexión en orden a la violencia en la calle, o eventualmente lo que hicieron en los shoppings”. Así, dijo que pretendía “por lo menos un llamado a que todos reflexionemos, a que ese no es el camino para generar reclamos aún cuando estos sean de contenido legítimo”, declaró el ex senador nacional.

De esta forma, el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio continuó diciendo en aquel momento que “el silencio de la Iglesia me inquieta. Grabois siempre ha tenido una cierta tutela, una referencia del Papa. Y la Iglesia, que tiene un rol importante al lado de los pobres, tiene que llamar a la reflexión, a la tranquilidad, la paz social”.

Share this: Twitter

Facebook