Grabois atacó a los legisladores por sus sueldos

"Estoy contento y en línea con Alberto Fernández", aseguró el dirigente.

Juan Grabois es una persona que no tiene filtro a la hora de hablar y este lunes brindó una entrevista en donde tocó diferentes puntos. Según El Intransigente, el dirigente sindical manifestó que esta conforme con los primeros días del gobierno de Alberto Fernández. En otro punto lanzó fuertes criticas a los miembros del Congreso de la Nación por sus elevados sueldos.

“Estoy contento y en línea con el Gobierno de Alberto Fernández. Hay muchas cosas que me gustan, como la redistribución de las riquezas, y cosas que no me gustan: si hay un cambio en la ecuación de las jubilaciones, estás perjudicando a los que ganan más de 22 mil pesos, quienes pueden ser recontra pobres”, arrancó su diálogo el referente de la CTEP.

Justamente haciendo mención al congelamiento de la fórmula de movilidad, comentó que “el problema de los argentinos no es cuánto cobran los diputados pero, éticamente, es una barbaridad”. “Si pedís que la gente haga el esfuerzo, ¡bajate el sueldo, macho! La política es un servicio, no podés vivir como un príncipe del Renacimiento. Si querés solidaridad, bancate el parche”, acentuó.

“La sanación que necesita la argentina parte de que los representantes muestren para qué los eligió la gente. Cualquier persona que tiene esperanza en este proceso quiere que la solidaridad se aplique a todos”, agregó el docente y abogado. Luego, continuando su diálogo con radio La Red, se manifestó sobre las declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia.

“No soy fanático de Sergio Berni pero estoy de acuerdo en que no hay que se hipócritas, el consumo existe; pero no hay que actuar sobre las consecuencias sino sobre las causas. A veces tiran propuestas liberalizadoras creyendo que son las soluciones a todos los problemas y yo no estoy de acuerdo. En los barrios, se toma veneno y los pibes mueren todos los días”, cerró.

