La ministra de Seguridad, Sabina Frederic: “hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis”

La ministra afirmó que va a avanzar con la legalizacion del cannabis.

La ministra de seguridad, Sabina Frederic indicó que “hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis” y anunció que convocará a organizaciones para”pensar un modelo argentino”. Asimismo, indicó que “el daño que causa es menor que el que casa el alcohol” y llamó a analizar “los modelos canadiense y uruguayos” Igualmente, enfatizó: “Drogar duras, no”.

Segun una nota publicada en El Intransigente, tras los comentarios del ministro de salud de la Nacion Ginés García González, y el del funcionario al frente de las fuerzas de Buenos Aires, Sergio Berni, Frederic se refirió al tema y acentuó que “hay que avanzar hacia la regulación del consumo del cannabis”

De esta manera, comunicó su intención de “juntar a los actores que tienen experiencia en el tema” para enero y “pensar un modelo argentino”. “Hay que dar un debate serio con actores que ya han avanzado, pensar una regulación y tomar los modelos canadiense, de algunos lugares de los Estados Unidos y el uruguayo para ver en qué medida pueden ayudarnos”, aseveró.

A su vez, en diálogo con radio Metro, la flamante ministra comentó que hay que analizar mismo “la producción para el consumo” e indicó que “el costo para el Estado de la persecución por trafico de marihuana es altísimo”. Por su parte, respaldó el uso recreativo de la planta y recalcó que “el daño que causa es menor que el que causa el alcohol”.

Por último, se diferenció del funcionario bonaerense, quien había planteado estudiar todas las drogas, y subrayó: “Drogas blandas; drogas duras, no. Eso no es lo que estamos proponiendo. No estoy en desacuerdo con Berni pero hay que empezar con las drogas blandas y después, ver de ampliarlo a otras. Argentina no es un país que esté preparado para despenalizar las drogas duras”.

