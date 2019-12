Ofelia Fernández se reunió con vendedores ambulantes y cuidacoches

La legisladora está haciendo sus primeras reuniones.

Luego de anunciar que va a cobrar un tercio de su sueldo, la legisladora más joven de la historia, Ofelia Fernandez, se reunió con con vendedores ambulantes, cuidacoches y lavacoches, conocidos como trapitos. En la reunión, la legisladora del Frente de Todos afirmó que conversaron acerca de como acabar con la “perversidad” de Horacio Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el medio El Intransigente y tal como comunicó la diputada, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires “manda a la policía a robar mercadería y reprimir a los laburantes”. En este sentido, aseguró que “el discurso de odio es también política pública, es trabajo, no delito”. De este modo, explicó que “es la Ciudad más rica del país, o sea que tiene un presupuesto inmenso, están las personas más ricas y nunca se ponen a disposición de los problemas de la gente y, de hecho, generan más problemas”.

En este punto, consideró que “no ven las caras, no ven a los seres humanos que están parados detrás de esas políticas y así es mucho más fácil cagarse en la gente”. Asimismo, uno de los hombres presentes en el encuentro explicó que no le “queda otra que quedarme a vivir en la calle, para sobrevivir, porque venimos de lejos, de África que son siete mil kilómetros. Somos laburantes, no somos delincuentes”.

Además de este encuentro con estas personas, la legisladora se reunió con el secretario general de UTE, Eduardo López, y con la secretaria de Educación, Angélica Graciano, para analizar los desafíos en materia educativa que tienen por delante la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, también tenía como objetivo debatir sobre “la situación crítica” que hay en esa materia en el distrito.

“Trabajaremos por mayor inversión y por una perspectiva crítica, feminista y popular en todos los planos de la educación. En unidad, trabajadores, estudiantes y legisladores necesitamos hacer de la educación un derecho social, en las calles, en las aulas y en la Legislatura”, concluyó Fernández luego de llevar adelante este encuentro.

