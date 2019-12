Martín Guzmán: “Tenemos que estabilizar la economía”

A su vez, confirmó que no ampliarán el gasto, ni la emisión.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió al país, luego de un viaje por el exterior, y brindó su primera conferencia de prensa. El funcionario del gobierno de Alberto Fernández habló de las primeras medidas que tomó esta gestión en la materia. Además, advirtió que no ampliarán la emisión porque sería “desestabilizante”. A su vez, comentó que quieren establecer acuerdos en precios y salarios.

Apenas comenzó la ronda de prensa, el ministro destacó: “Estoy muy contento por volver al país y poder trabajar para sacarlo adelante, porque siempre quise volver a la Argentina. Lo que más me preocupa es tranquilizar la economía, que necesita redefinir prioridades para la población que está en alta vulnerabilidad, y estamos tomando medidas para proteger primero a ese sector de la población”.

Luego, habló de la situación en la que está el país y afirmó: “Agarramos la nación en un contexto económico de una profunda crisis que ya conocíamos. De aquí en más, lo importante es que sea un año bueno para todos los argentino. No se puede, de un momento a otro, lograr un superávit primario de la magnitud necesaria para que la economía finalmente esté en un sendero sostenible de crecimiento”.

También, agregó: “Tenemos que definir la secuencia de resultados primarios fiscales y externos, que sean consistentes con una economía en recuperación. No es momento para generar una expansión del gasto y la emisión. No hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central. En un contexto en el cual la demanda por activos financieros en pesos ha caído tanto eso seria desestabilizante”.

Por último, el flamante ministro de Economía del gobierno de la nación Argentina, aseveró: “El proceso inflacionario actual se ha venido dando un componente de inercia persistente y eso es un tema que queremos corregir, de allí la importancia de los mecanismo que queremos establecer, como por ejemplo el acuerdo de precios y salarios. Políticas muy distintas a la gestión anterior”.

Fuente: NA

