Martín Guzmán: “No se puede hacer más ajuste”

El ministro aeguró que no habrá ajuste en el 2020.

Durante el brindis de fin de año en el Palacio de Hacienda junto a los periodistas acreditados, el flamante ministro de economía, Martin Guzman, afirmó que durante el 2020 “no se puede hacer más ajuste” y que “en este primer momento, lo que tenemos que hacer es tranquilizar la economía“.

Como bien informó el medio El Intransigente, el titular de la cartera económica argentina, agasajó este viernes a los trabajadores de prensa acreditados y allí, dio algunas precisiones del rumbo al que apunta el Gobierno encabezado por el Presidente, Alberto Fernández. “En este primer momento, lo que tenemos que hacer es tranquilizar la economía”, señaló Guzmán apuntando a la “inercia inflacionaria” con la que se enfrenta el Ejecutivo.

Asimismo, señaló que “no se puede hacer más ajuste” en 2020 y que “hay que seguir una secuencia de resultados primarios y externos consistentes con una economía en recuperación y no hay con qué, en este momento, generar una expansión sustancial del gasto porque no hay financiamiento. No quiero recurrir a un aumento de financiamiento por parte del BCRA porque en un contexto como el actual en el que la demanda de activos financieros en pesos ha caído tanto, eso sería desestabilizante”.

Por otro lado, criticó el plan económico de la gestión de Mauricio Macri que, según consideró “fue acordado con el Fondo Monetario y no se tuvo una cabal idea de cómo se traslada a precios la política monetaria. Se pensaba que si la emisión iba a ser cero, la tasa de inflación iba a converger con ese valor”, lo que finalmente, remarcó “no ocurrió”.

Por último, Guzmán quien desarrolló gran parte de su carrera en los Estados Unidos, precisó que “yo quería estar acá en un momento delicado como este, con una crisis económica tan profunda. Es cuando más vale poner el conocimiento al servicio del país y nos sentimos muy cómodos. Siempre quise volver al país, y ahora se dio la oportunidad de aportar en este momento”.

