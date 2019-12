Cruce entre Espert y Pichetto en Twitter por las estadísticas de la UCA

El economista sumó su segunda discusión en menos de una semana.

Las estadísticas de la Universidad Católica Argentina sobre la pobreza causaron revuelo y desde Juntos por el Cambio salieron a criticar esto. El que más declaró en contra fue Miguel Ángel Pichetto, actual senador de la nación. José Luis Espert vio una publicación del ex candidato a vicepresidente y le contestó. El economista ya había tenido un cruce días atrás con Leandro Santoro.

Apenas comenzaba el mes de diciembre la Universidad Católica Argentina había revelado los números a los que podía llegar la pobreza, a través de su Observatorio de la Deuda Social, según el cual podía estar cerca de los 40 puntos. En el día de ayer, la UCA indicó que si utilizaran la metodología del INDEC, el indicador de pobreza podría estar cerca del 32%, un dato igualmente alarmante. Este cambio de porcentaje trajo críticas desde Cambiemos.

El ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto se manifestó en Twitter y expresó: “La UCA ha perdido todo rigor científico y, lo que es más grave, credibilidad ante la sociedad. Esta universidad ha manipulado datos de pobreza aumentándolos para lesionar y perjudicar al gobierno anterior de Mauricio Macri, provocando desazón y angustia en la sociedad”.

Ante estas declaraciones del actual Senador de Juntos por el Cambio, el economista y ex candidato a presidente, José Luis Espert, salió al cruce y le contestó: “Caradura. No tenés vergüenza. Además de usar todos los trajes de todos los colores políticos, no asumís que culpa del pésimo gobierno de Macri, volvieron los orKos que, por si fuera poco, vos prohijaste 12 años “.

Este es el segundo cruce que el economista tiene en Twitter en menos de una semana. Días atrás, tuvo una leve discusión con el diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro. En ese momento, Espert aseveró: ” Uy Dio! Ya me fumé 12 años a los fansK como éste. Después a los dementesM y ahora de nuevo a fansK. Y son iguales a los amarillos. Lo único que hacen es gastar, chorear y reventar a impuestos a los que producen y trabajan”.

