Según Duggan “Nisman se suicidó”

El periodista habló del documental de Netflix.

El mundo político y todo el país está hablando del documental que se estrenó en Netflix que trata la muerte del fiscal Alberto Nisman. En la noche de este viernes, el periodista Pablo Duggan habló sobre el film y dio su punto de vista. El comunicador expresó su enojo por el final y aseguró que la “justicia es un obstáculo para saber la verdad”.

Según informó El Intrasigente, el 1 de enero se estrenó en Netflix el documental en 6 capítulos sobre Alberto Nisman. La pude ver antes, varias veces. Y al principio, como le pasó a muchos, me dio sensación de incomodidad y hasta de molestia, el final abierto. ¿Por qué? Porque pareciera que no sabemos lo que pasó con Alberto Nisman y eso es mentira”, expresó el periodista en la señal C5N.

” Alberto Nisman falleció hace 5 años y no es cierto que no se sabe qué pasó, qué causó su muerte. Eso es falso. Sabemos perfectamente bien qué pasó con Alberto Nisman”, explicó Duggan. En tanto, remarcó que “el director del documental dijo: yo no quiero ser quien diga a los argentinos qué pasó con Nisman, eso lo tienen que hacer las instituciones, la Justicia”.

“Ese es el problema en la Argentina. La Justicia es hoy el obstáculo para saber qué pasó con Nisman. El fiscal Taiano es un obstáculo para saber de verdad qué pasó con Nisman. El juez Julián Ercolini es un obstáculo para saber la verdad. Los dos están mintiéndole a usted, están mintiéndole a la gente diciendo que investigan un homicidio que ellos saben perfectamente que nunca ocurrió”.

Por último, Duggan consideró que “cualquier persona que no sabe del caso y no es un fanático macrista, enseguida mirando el documental se va a dar cuenta de cuál es la verdad. Es una verdad muy fácil, muy transparente, muy clara. Se van a dar cuenta que Nisman se suicidó, esa es la verdad de la historia”. Y añadió que: “el Cuerpo Médico Forense va a destrozar la pericia de Gendarmería”.

