Así quedó el dólar luego de la reglamentación del “solidario”

En la mañana del martes hubo estabilidad.

Este martes se informó, a través del Boletín Oficial, la reglamentación del impuesto del 30% a las divisas extranjeras. Como era de esperar, hubo un impacto en el mercado cambiario argentino. El dólar blue se mostró estable en la mañana, luego de la subida que tuvo el lunes. Mientra tanto, el oficial continúa en un promedio de $58 para la compra y $63 para la venta.

Según informó El Intrasigente, Esta mañana, el precio que la divisa estadounidense tiene en el mercado paralelo no podía determinarse a ciencia cierta. Los principales portales dedicados a informar sobre cotizaciones no coincidían en los valores proporcionados. El billete verde no registraba variaciones con respecto al cierre y se ubicaba en $72,25 para la compra y $77,25 para la venta. Dolarhoy, en cambio, lo posicionaba en $73,50 y $78,50, respectivamente.

El dólar oficial comenzó esta jornada estable en el segmento minorista luego del leve alza de 0,02 % que experimentó ayer. De este modo, el tipo de cambio formal permanecía en $57,99 en el extremo comprador y $62,99 en el vendedor. El costo de esta última punta repercutía en el monto a pagar por el dólar “solidario”, que se cotizaba a $81,89. El dólar mayorista, por su parte, se ofrecía pasadas las 10:30 a $59,62 para la compra y $59,82 para la venta.

Por medio de la Resolución General 4659/2020, publicada en el Boletín Oficial, la AFIP estableció en qué casos se aplicará el recargo de 30 % para la adquisición de divisas. El “Impuesto País” alcanzará a la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento y el pago de bienes y servicios en el exterior. En el caso de plataformas como Netflix o Spotify, el gravamen es de 8 %.

El ente recaudador conducido por Mercedes Marcó del Pont estableció que se les cobrará el impuesto a quienes no lo pagaron o lo hicieron parcialmente desde que la normativa entró en vigencia. Esto se produjo el 28 de diciembre, cuando la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Producitva fue promulgada. Además, determinó que los agentes de percepción serán los bancos, las agencias de viaje y las empresas de transporte.

