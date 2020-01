Políticos se cruzaron en Twitter por el primer mes de la nueva gestión nacional

Bullrich cruzó a Frederic y Negri a De Pedro.

Este viernes, 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández cumplió su primer mes a cargo del gobierno nacional. Distintos funcionarios de la nueva gestión se manifestaron en Twitter, expresando los logros que consiguieron en estos 31 días. Los dirigentes de Juntos por el Cambio no se quedaron callados y le respondieron con fuertes críticas.

La primera en publicar fue Sabina Frederic quien expresó: “Hace un mes llegamos a un Ministerio con deudas de servicios básicos de las Fuerzas de Seguridad, trabajadores destratados, sin tareas, superposición de cargos y funciones, con áreas abandonadas. La cartera estaba vaciada como institución y tuvimos que arrancar cambiando prioridades”.

La que estaba atenta a esto era la ex ministra de esta cartera, Patricia Bullrich, que respondió: “¿Es usted o Cristina Fernández de Kirchner quien escribe? Nuestra gestión se defiende con datos, no con relato, y tiene la aprobación de la mayoría de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. Con sus medidas atenta contra la seguridad de las personas, desconoce la división de poderes y actúa destructivamente”. ¿Es ud. o CFK quien escribe? Nuestra gestión se defiende con datos, no con relato, y tiene la aprobación de la mayoría de los ciudadanos y las FFSS.

Con sus medidas atenta contra la seguridad de las personas, desconoce la división de poderes y actúa destructivamente. https://t.co/PzYo2ZhvDR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 10, 2020

Otros de los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández fue Eduardo de Pedro que aseguró: “Hace un mes empezamos una nueva etapa con fuertes desafíos y un nuevo orden de prioridades. Encontramos provincias abandonadas y en una extrema fragilidad financiera, lo que nos motivó a trabajar en un nuevo Consenso Fiscal para devolverles autonomía y acceso a más recursos”. No es verdad.

En 2015, cuando Cambiemos asumió el gobierno, 17 provincias tenían déficit en sus cuentas públicas.

En 2019, cuando Cambiemos dejó el gobierno, 20 tenían superávit.

No fue magia, fue el respeto absoluto al federalismo. https://t.co/L5FYbLPRMd— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 10, 2020

El ministro del interior también tuvo respuesta de un dirigente de Juntos por el Cambio. Mario Negri fue el que cruzó al referente kirchnerista, y citando la publicación, aseveró: “No es verdad. En 2015, cuando Cambiemos asumió el gobierno, 17 provincias tenían déficit en sus cuentas públicas. En 2019, cuando Cambiemos dejó el gobierno, 20 tenían superávit. No fue magia, fue el respeto absoluto al federalismo”.

Fuente: NA

