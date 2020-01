Alberto Fernández: “Sería un soberbio y un necio si no la consultase a Cristina”

El mandatario afirmó que con Cristina no tienen diferencias.

El presidente Alberto Fernandez desmintió que tiene diferencias con su vicepresidenta Cristina Kirchner y con el gobernador Bonaerense Axel Kicillof. “Sería un soberbio y un necio si no la consultase”, afirmó e indicó que ya la consultó varias veces porque la exmandataria aporta y no resta. “Cuando nos separamos, nuestra división le hizo daño a Argentina”, lamentó.

Como bien informó El Intransigente, desde que el Frente de Todos comunicó su fórmula presidencial, los rumores sobre una conflictiva relación entre los dos líderes y un predominio en las decisiones de la exsenadora comenzaron a surgir, además de recordarse el distanciamiento entre ellos. De todas formas, ambos se encargaron de negar tales versiones y evidenciaron que están juntos en su nuevo proyecto.

“¿Por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable, sería que no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio”, comentó Alberto y señaló que desde que asumió al cargo, ya consultó a Cristina en mil oportunidades. Entre ellas, estuvieron en cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la Ley de Emergencia y el tema del Fondo Monetario Internacional.

“Si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años, ¿prescindirías? Si además, ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además, ese alguien es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?”, agregó el Alberto.

Por su parte, en una entrevista brindada al blog El cohete a la Luna, también rechazó que mantenga cortocircuitos con el mandatario de la Provincia. “El día del primer debate en el Senado de esta famosa ley (la Impositiva), Axel estaba cenando acá, conmigo. Y ahí te preguntás, ¿qué ganan diciendo que Axel es una cosa y que yo soy otra? Yo no lo entiendo”, sostuvo.

“Ellos te arman una historia: hoy, te ponen un ladrillito; mañana, te ponen otro y al cabo de una semana, tenés una pared que no se sabe de dónde salió. Yo me he dado cuenta de que el modo es trabajar juntos, seguir juntos. Cuando nos separamos, nuestra división le hizo un enorme daño a la Argentina. Yo aprendí, dos veces no me pasa”, concluyó Fernández.

