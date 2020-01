Duhalde: “Fernández no concentra todo el poder, debe haber una mirada compartida con Cristina”

Eduardo Duhalde conversó sobre la gestión de Alberto.

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó que el actual presidente Alberto Fernandez no concentra todo el poder ya que debe haber una mirada compartida con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en donde hay un equilibrio. Para Duhalde, Cristina no es cualquiera vice, ya que estuvo ocho años gobernando. Además, insistió en que hay que dejar de hablar en pasada porque el presente es lo que preocupa.

Como bien informó El Intransigente, las características similares que presenta Argentina hoy con el momento en el que él asumió el poder nacional, Duhalde se convirtió en una palabra más que autorizada y de consejo. “Trato de colaborar con mi experiencia en muchos temas. Me junto seguido con gente del Gobierno”, contó quien tomó las riendas del país tras la severa crisis del 2.001.

Duhalde afirmó que hay que estar siempre pensando y actuando para adelante, hace décadas que no había tanta necesidad de pensar en el presente, los que están gobernando no tienen que hablar en pasado; el presente es lo que nos preocupa, señaló el referente del Partido Justicialista y recalcó que la nación está “urgida por las dificultades pero hay que esperar” para salir adelante.

En esta línea, continuando con la entrevista que le brindó al programa “Novaresio 910″, que se emite por Radio La Red, el Cabezón destacó que la gente está tranquila y hay cierta esperanza aunque advirtió que hay que actuar rápidamente. “Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que Argentina produce menos de lo que puede y debería producir”, aseveró.

Refiriéndose a las máximas autoridades del Estado, sostuvo que Alberto no concentra todo el poder y debe haber una mirada compartido con Cristina, en donde hay un equilibrio. “Más allá de que Alberto me diga que ella no participa decisivamente en la toma de decisiones de todos los días, tiene que saber que no es cualquier vicepresidenta: estuvo ocho años gobernando”.

Share this: Twitter

Facebook