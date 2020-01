Juntos por el Cambio hará una marcha en memoria de Nisman

La misma se desarrollará el próximo sábado en la plaza del Vaticano.

Desde el inicio de este 2020 el caso de la muerte de Nisman volvió a tomar mucha importancia gracias al estreno del documental de su vida en Netflix. A partir de ese momento, diferentes dirigentes salieron a dar su opinión sobre el caso. Este 18 de enero se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento y desde Juntos por el Cambio convocaron a una marcha en su memoria.

El tema de Nisman volvió a dar de qué hablar en el inicio de este año. Esto se potenció no solo por el quinto aniversario de la muerte del fiscal, si no que también por el estreno de un documental en la plataforma Netflix. En el mismo, se habló de la historia del abogado, sobre cómo fueron sus últimos días de vida y sobre las distintas hipótesis sobre su fallecimiento.

El próximo sábado 18 de enero se cumplirán cinco años del fallecimiento del fiscal. Por esta razón, desde el espacio de Juntos por el Cambio convocaron a una marcha para ese día en la plaza del Vaticano, a partir de las seis de la tarde. A su vez, otro grupo de seguidores de la alianza que gobernó el país desde el 2015, propuso otra convocatoria en Punta del Este.

El espacio que integran el Pro, la Unión Cívica Radical, y la Coalición Cívica, sacó un comunicado y expresó: “El Gobierno quiere entrometerse en la causa y en la pericia, a través de un inédito e irrealizable mecanismo de efectuar una auditoría cuyo dictamen está previamente escrito, en vez de dejar trabajar con autonomía a la justicia. Queremos que se sepa la verdad de todo”.

La ex diputada y referente del espacio, Lilita Carrió, manifestó: “El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de Interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes“. Por su parte, Fernando Iglesias, confirmó su participación en el evento y aseguró que al fiscal lo “asesinaron”.

Fuente: NA

