Lancuza le respondió a Kicillof por la situación de Buenos Aires

Este martes salió a la luz, de la boca del gobernador, la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof aseguró que no van a poder pagar las futuras obligaciones porque no tienen dinero y que la gestión de Vidal “dejó muchas deudas”. A todo esto, el ex ministro de economía bonaerense, Hernán Lancuza salió a refutar los dichos del actual mandatario.

Según informó El Intransigente, Lacunza desarrolló su exposición a través de un hilo que repasa seis puntos. En el primer mensaje, el dirigente señaló que “el crédito siempre se otorga al futuro, nunca al pasado”. Al respecto, comentó que “Argentina y la Provincia lo recuperaron a fin de 2015 y terminaron de perderlo después de las PASO“. “Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que generen las políticas futuras”, agregó.

El exministro explicó que la deuda actual de Buenos Aires es de unos USD 11.160 millones (flotante incluida). Según expuso en un tuit, esta suma “es algo inferior a la de fines de 2015”. Al arribar a la Gobernación, Cambiemos se encontró con un endeudamiento de USD 9.400 millones registrados “y unos USD 1.800 M ‘escondidos’ en las estadísticas públicas: USD 900 M con el Bapro, USD 600 M a proveedores, USD 100 M a municipios”, detalló.

En línea con lo anterior, Lacunza remarcó que “aun si no quisiera computarse la ‘deuda oculta’ de 2015 (con el Bapro y otros), entre 2015 y 2019 habría aumentado USD 1.800 M. Unos USD 100 por habitante”. En defensa de la gestión de Vidal, el exfuncionario advirtió que “en igual lapso se hicieron obras por USD 6.000 M (unos USD 350 por bonaerense)”. Este volumen de construcciones es el doble que el desarrollado durante el mandato de Daniel Scioli, aseguró.

Por otra parte, el dirigente explicó que “el crédito de mercado 2016-19 llegó a tasas más bajas (7,8 % vs. 10,7 %) y plazos más largos (5,3 años vs. 3,3) que el de 2011-15”. “Como en los últimos dos años no se colocaron bonos nuevos, el plazo residual va bajando, pero obviamente hay que medirlo al momento de la emisión”, agregó el ex ministro de Economía bonaerense en un cuarto tuit.

