“Nisman se equivocó en todo”

Pablo Duggan habló sobre la muerte del fiscal y dijo que fue un suicidio.

El periodista y autor del libro ¿Quien mató a Nisman?, Pablo Duggan, se refirió este martes a la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA presentada por el fiscal Nisman. Afirmó que el fiscal se equivocó en todo y que su denuncia fue utilizada por Cambiemos, como por ejemplo Laura Alonso y Patricia Bullrich, y eso le jugó en contra.

Como bien informó El Intransigente, a través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista recordó que “un día como hoy Alberto Nisman presentaba una denuncia contra la presidenta en ejercicio, un grupo de funcionarios y otros. Los acusaba de encubrir el atentado a la AMIA. En medio de la feria judicial, sin explicar la urgencia, hizo la denuncia y escondió su texto. Solo entregó una síntesis de prensa, salvo a una empleada de la Embajada norteamericana, a ella le dio una copia completa”.

Y agregó que en la denuncia sostenía dos cosas: 1. Que Argentina había intentado encubrir a los autores del atentado con la firma del Memorándum de Entendimiento. Ya que con esa sola firma se levantarían las alertas rojas sobre los iraníes sospechados. 2. Que un espía de la SIDE, camporista, allegado a CFK había negociado en Medio Oriente el Acuerdo por fuera de los carriles diplomáticos. Esa persona era Allan Bogado.

Ambos argumentos eran falsos. Según contó Ronald Noble en múltiples entrevistas, jamás nuestro país pidió el levantamiento de las alertas rojas, al contrario, se acordó vía Timerman que la firma del Acuerdo no tendría efecto sobre las alertas. Quedó claro que seguirían vigentes. Lo de Bogado era todo falso. No era de la SIDE, no era camporista, no era allegado a CFK y jamás había viajado a Medio Oriente para negociar nada. Es más, solo había salido del país una sola vez y fue hacia Paraguay. Los dos pilares de la denuncia eran falsos.

“Nisman creía que CFK para desmentir ser encubridora iba a acceder a este pedido. De esa manera Nisman mataba dos pájaros de un tiro. Se equivocó en todo. Su denuncia fue usada por Cambiemos y eso le jugó muy en contra, ya que la sometió al escrutinio público. Nisman se dio cuenta de que su impunidad se terminaba. Lo iban a echar de la UFI y lo iban a investigar a él. Su destino era Ezeiza, la cárcel, no el aeropuerto”, aseguró Duggan.

Por último, el periodista sostuvo que frente a esa posibilidad decidió suicidarse el viernes se fue a dormir convencido. A la mañana del sábado intentó pedirle un arma a Bogoliuk, luego a Benítez y finalmente a Lagomarsino. Ya estaba todo planeado y decidido. Se suicidó el domingo a la mañana.

