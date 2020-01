Jorge Halperin: “Juntos por el Cambio fue derrotado política pero no culturalmente”

El periodista habló de la actualidad política.

El periodista Jorge Halperin analizó y debatió sobre el primer mes de gestión del gobierno de Alberto Fernandez y sobre la postura que está teniendo la oposición. Además, señaló que el macrismo no perdió culturalmente, ya que quedó en el 40% de las personas y que lo más importantes es que el peronismo gobierne unido.

“Recién arranca el Gobierno de Alberto Fernández, esto es una cosa que la oposición no quiere hacer muy visible, ni siquiera empezó a negociar la deuda externa que es una llave para definir qué escenarios económicos vamos a tener”, precisó el periodista entrevistado en el programa Esto Recién Empieza de la señal C5N.

En tanto, consideró que en la Argentina pasamos en un abrir y cerrar de ojos, de una narrativa oficial que decía: la estamos pasando mal para alumbrar un futuro de crecimiento, como copiando a la homeopatía. Realmente, duró muy poco Cambiemos, fue fugaz, no logró la reelección, ni siquiera pudo disputar un balotaje. No llegó.

En el mismo sentido afirmó que fueron derrotados políticamente, con toda claridad, con una elección contundente pero no fueron derrotados culturalmente. Las ideas de Cambiemos, esas ideas meritocráticas, individualistas, de que el Estado es un enemigo, del modelo chileno, de una sociedad polarizada, son con las que se quedó un 40% de la población. Queda un pueblo macrista.

Por último, Halperín señaló que “la fuerza derrotada dirime sus ausencias mientras los duros imponen sus voces: Jorge Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió. No sé si eso va a continuar pero hoy tienen eco en ese 40% que quería la continuidad del Gobierno macrista. Me parece que lo más determinante es que el juego de dividir al peronismo no se concrete. Mientras el peronismo sepa que la manera de gobernar es unido, las movidas de la oposición no van a poder hacer pie”.

