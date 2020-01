La palabra de Sergio Massa: habló de todo

El presidente de la Cámara de Diputados dejó declaraciones importantes.

Luego de un cierto tiempo sin dar declaraciones públicas, Sergio Massa volvió a dar una entrevista, esta vez en un canal nacional. El presidente de la Cámara de Diputados le apuntó a la gestión anterior y aseguró que Macri le destinaba fondos a Boca. Además, habló de la situación de la provincia de Buenos Aires y del ex mandatario boliviano, Evo Morales.

En primer lugar, el dirigente del Frente de Todos, aseguró: “AYSA destinaba mas de tres millones de pesos al mes para invitar a periodistas a los partidos de Boca Juniors. Una empresa como esta tiene que dedicarse a la gente, a poner caños para llevar agua a los ciudadanos, a colocar cloacas, pero no a estar gastando en regalos. La gestión de Macri dejó un déficit muy alto”.

Además, el líder del Frente Renovador, agregó: “El desafío que tenemos en los próximos 40 días es avanzar en temas que considero son muy importantes, temas tales como la autorización para habilitar el ordenamiento de la deuda para el Ministerio de Economía. Estamos frente a la inflación más alta de los últimos 28 años, ante récords de pobreza, caída del empleo, cierre de pymes”.

Por su parte, habló de la situación de Buenos Aires, y le hizo un pedido al Lancuza. “Yo le aconsejaría que haga silencio, porque él tuvo que declarar el default en pesos de la Argentina. Queremos una oposición colaborativa como dijeron que iban a hacer. Criticar a cualquier precio, olvidándose de los problemas cuando gran parte de esos problemas tienen que ver con malas decisiones que tomaron”.

Massa también se refirió a Evo Morales y detalló: “Evo tiene que ser prudente con sus declaraciones, ya que la condición de refugiado no debe ser usada para afirmaciones políticas. En Bolivia hubo un golpe de Estado, claramente. Es bueno que la Argentina le abra los brazos a las víctimas de estas situaciones. Algunas palabras de él no me gustaron”.

Por último, mencionó a Nisman y aseguró: “Intuitivamente no creo en el suicidio del fiscal porque no parecía la actitud que tenía en los días previos sea la de alguien que piensa suicidarse. Intuitivamente creo más en el homicidio o en el suicidio inducido. Tenemos que lograr que la Justicia tenga todas las herramientas para poder esclarecer estos hechos, que son marcas indelebles que en la sociedad argentina cristalizan la idea de impunidad”.

