Milagro Sala: “No queremos privilegios, nos trataron de chorros y corruptos a todos los presos políticos”

La dirigenta social conversó en la AM 750.

Desde que el falso abogado Marcelo Dalessio decidió romper el silencio con respecto a las causas que tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner, algunos funcionarios acusados salieron dar declaraciones. En este contexto, en la mañana de hoy, Milagro Sala dialogó al aire de AM 750 sobre su situación judicial actual.

Como bien informó El Intransigente, la dirigenta social, Milagro Sala, afirmo que tienen entendido y saben que se deben para la militancia y si aflojan ¿que queda para la militancia?. “Nos ningunean y nos dicen que somos delincuentes, pero cuando lo hacen ellos, los grandes empresarios y la oligarquía, está bien para ellos. Lamentablemente en Argentina hay tan pocos ricos y mucha gente que no tiene que comer”, aseguró.

En la conversación, en la que también participó Amado Boudou y el conductor Víctor Hugo Morales, la dirigente hizo alusión a lo que espera que pase en un futuro con su causa. “Nosotros no queremos privilegios, queremos algo justo. Que nos devuelvan la libertad y que nos vuelvan a dignificar. Nos pasearon y trataron de delincuentes, chorros, traficantes y corruptos a todos los presos políticos”, cuestionó.

“La única causa que a nosotros nos falta y que hoy haré pública y espero que no me inventen una causa por eso, es de violación. Pero después nos inventaron de todo. Tengo 16 causas inventadas, es una locura lo que hicieron con nosotros. Insisto, arrastran a muchos compañeros porque no quisieron apuntar contra el dedo ni declarar en contra mío”, señaló.

Por último, y antes de despedirse y elogiarse con Boudou conjuntamente, Sala advirtió que no detendrá su posición y ideológica y continuará con la militancia. “Espero que esta situación se solucione y se haga justicia. Mientras estaremos en la lucha y seguiremos en la calle cuando pase esto porque para eso nacimos”, cerró.

