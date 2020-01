Se oficializó el protocolo de la ILE en el territorio bonaerense

Se anunció en el boletín oficial.

La provincia de Buenos Aires aprobó el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La medida fue comunicada en el boletín oficial, en el día de hoy, a través de la resolución 1/2019 a cargo del ministerio de Salud, el cual se encuentra liderado por el funcionario Daniel Gollán.

Como bien informó El Intransigente, el texto oficial indica: “Aprobar, para su aplicación en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención de la Provincia de Buenos Aires, el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, aprobado por Resolución Nº 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación”.

Además en su artículo número tres sostiene: “Garantizar en los distintos niveles de atención la implementación y práctica del Protocolo aprobado en el artículo 1° de la presente, coordinando tal tarea con los gobiernos municipales, el Instituto de Obra Médico Asistencial, las obras sociales, el sub sector privado, asociaciones de profesionales y organizaciones sociales. ARTÍCULO4°. El Ministro de Salud designará la autoridad de aplicación que tendrá a su cargo el dictado de los actos administrativos reglamentarios y/o complementarios que fueran eventualmente necesarios “.

En relación, cabe destacar que hace unos días, más precisamente el 10 de este mes, la Provincia de Buenos Aires pasó a formar parte del protocolo de aborto no punible desarrollado por la cartera de Salud nacional liderada por Ginés González García. Dicho acto fue llevado a cabo por Gollán quien subrayó que el aborto no punible está en el Código Penal y además un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. “Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República”.

Por último, puede mencionarse que el gobernador, Axel Kicillof concurrió junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y a la funcionaria del ministerio de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz a la apertura del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual. En ese marco, el mandatario destacó: “Todos tenemos que tener el ojo puesto en las cuestiones vinculadas a la igualdad de oportunidades porque no son cuestiones solamente de un ministerio si no que tienen que atravesar a todas las dependencias del Estado”.

Share this: Twitter

Facebook