La DAIA no irá a la marcha en homenaje a Nisman

Este sábado se cumplirán cinco años de la muerte de Alberto Nisman. Por esta razón, distintas organizaciones planificaron convocatorias en diversos puntos, para homenajearlo y pedir justicia. La principal se realizará en la placa del Vaticano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El titular de la DAIA, Jorge Knoblovits avisó que la entidad no asistirá.

Según informó El Intransigente, el presidente de la institución manifestó: “Vamos a bajarle el precio a la noticia porque no es así. No es que la DAIA no va. La DAIA no ha sido convocada a ninguna marcha, a ningún acto en forma institucional”. En declaraciones a radio FM La Patriada, Knoblovits expresó: “Es un acto autoconvocado por algún sector de la sociedad y la gente va de manera particular”.

Además, argumentó: “En segundo lugar, se realizará en un horario de Shabat (ritual de descanso semanal de los creyentes del Judaísmo, establecido el día sábado donde es obligatorio descansar), por lo que no ha terminado el respeto al día sagrado, luego, sospecho que algunos miembros podrán ir” y remarcó: “Pero insisto, de forma personal”.

No obstante contó que la DAIA llevará adelante una ceremonia en el cementerio de La Tablada, la cual se realizará el próximo domingo a las 10, en conmemoración al fallecimiento del fiscal. Al respecto adelantó: “Ahí estaremos presentes junto a la madre de Nisman, Sara Garfunkel“. Además hizo hincapié en que el organismo “es político no partidario”, motivo por el que realizarán un acto “ajeno a cualquier consideración de ese tipo”.

Para concluir al ser consultado acerca de su postura sobre la serie de carácter documental de Netflix que aborda el fallecimiento de Alberto Nisman, el líder de la institución se limitó a decir: “El que piensa que al fiscal lo mataron, lo va a seguir pensando, y el que piensa que se suicidó, también seguirá pensando que se suicidó”.

