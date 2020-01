Martín Guzmán viajará a los Estados Unidos para reunirse con bonistas

Se reunirá con bonistas.

El Ministro de Economía de la Nación y ex académico, Martín Guzmán, realizará a fines del mes de enero su primer viaje oficial al exterior del país. En el marco de la renegociación de la deuda argentina, se espera que mantenga un encuentro con bonistas en la Ciudad de Nueva York. Además, especialmente invitado, disertará en el Council of the Americas.

Como bien informó El Intransigente, a menos de dos meses en su función, el titular de la cartera económica nacional, emprenderá su primer salida al exterior del país, donde comenzará con la renegociación de la deuda. Tras recibir una invitación del Council of the Americas, se confirmó que Guzmán realizará una exposición ante empresarios e inversores el próximo 28 de enero en los Estados Unidos.

Entre otras cuestiones, el Ministro brindará detalles del plan económico que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández y las medidas tendientes a la reestructuración de la deuda pública de la Argentina, uno de los principales objetivos de su área. Asimismo, la agenda oficial, incluiría encuentros con entidades bancarias, fondos de inversión y bonistas.

Al respecto, las últimas manifestaciones de Guzmán se habían producido al cumplirse un mes de la asunción del Gobierno que integra. Por ello, desde las redes sociales había dejado una serie de consideraciones respecto a la situación argentina, haciendo foco especialmente a la deuda, uno de sus mayores desafíos.

“Estamos trabajando sin pausa para resolver la crisis de deuda pública externa, consecuencia del fracaso de un modelo irresponsable que no funcionó en ningún país del mundo y que nos dejó rehenes de los mercados financieros internacionales”, precisó el Ministro el pasado 10 de enero desde su cuenta oficial de Twitter.

