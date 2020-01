LA DAIA calificó como “importantísimo” el viaje de Alberto Fernández a Israel

La DAIA dio declaraciones.

Jorge Knoblovits, el titular de la Delegación de Asociaciones de Israelitas Argentinas (DAIA), conversó acerca del vínculo que el organismo mantiene con el Ejecutivo Nacional y aseguró que la comunicación con el mismo es fluida. Además se pronunció respecto a la visita del mandatario, Alberto Fernández a Israel y calificó a ésta como importantísima.

Como bien informó El Intransigente, en declaraciones a FM Delta, el presidente de la entidad se refirió al vínculo con el gobierno de Alberto Fernández y detalló: “Estuvimos con varios ministros. Estamos muy online para lo que se necesita”. No obstante destacó que los encuentros que han mantenido se tratan de reuniones protocolares. En cuanto al viaje del jefe de Estado a Israel hay que mencionar que se trata del primero de cáracter internacional que Fernández hace en calidad de gobernante de la Argentina.

Siguiendo esa línea, hizo hincapié en que la Argentina es el único país latinoamericano que forma parte de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Además nuestra nación constituye la quinta comunidad judía del mundo y la primera de América. Por último, subrayó que en nuestro territorio hay muchos sobrevivientes del genocidio nazi.

Para concluir, resaltó medidas como la prolongación al congelamiento de bienes adjudicados a Hezbolá , lo cual fue determinado por la Unidad de Información Financiera (UIF). En cuanto a esta disposición, el líder de la DAIA sostuvo que la agrupación extremista “se adjudicó los atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA/DAIA”.

En cuanto a las últimas declaraciones efectuadas por Knoblovits pueden mencionarse aquellas vinculadas al quinto aniversario por la muerte de Alberto Nisman, el cual tuvo lugar el 18 de este mes. En conmemoración a su fallecimiento, se llevó a cabo un homenaje en la Plaza del Vaticano, del cual la DAIA decidió no participar. En referencia a esto, el presidente de la organización indicó: “Vamos a bajarle el precio a la noticia porque no es así. No es que la DAIA no va. La DAIA no ha sido convocada a ninguna marcha, a ningún acto en forma institucional”.

Share this: Twitter

Facebook