Fernández criticó a Macri y a los empresarios

El presidente brindó una entrevista en medio de su cargada agenda.

En medio de su cargada agenda, repleta de viajes, Alberto Fernández se tomó unos minutos y le concedió una entrevista a Gustavo Sylvestre. El actual mandatario criticó fuertemente a Mauricio Macri, luego que este reconociera saber las consecuencias que iba a traer tomar deuda. Además, tildó de “irresponsables” a los empresarios por no ayudar con los precios.

El último fin de semana el ex presidente volvió a aparecer en público durante un encuentro con militantes del PRO en la ciudad de Villa La Angostura. En esa reunión, el dirigente expresó: “Yo siempre les decía a todos: Cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. Esta declaraciones se conocieron a través de un video que circuló en las redes sociales.

Ante estas declaraciones, Alberto Fernández opinó: “Es asombroso que Mauricio diga lo que dijo y que los argentinos escuchen que un ex presidente hable con tanta irresponsabilidad. Me impresionó mucho que un ex jefe de estado como él exprese que sabía que tomar deuda como se hizo iba a hacer explotar la economía. Yo no sé si estaba en un grupo terapéutico”.

Luego el presidente apuntó a los empresarios y aseveró: “Estamos siguiendo de cerca la evolución de precios, es una pelea que vamos a dar de cualquier modo. No se pueden seguir indexando los precios de los productos básicos que consumen los argentinos. Con “Precios Cuidados” hemos logrado contener mucho los precios pero vemos a muchos empresarios que están aumentando”.

Además, El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno impulsará la sanción de la Ley de Góndolas, para que los empresarios dejen de “jugar con los precios de productos de la canasta básica. Para el jefe de Estado, esa ley representa una “política activa de control” y tendrá como fin evitar que algunos empresarios actúen con “irresponsabilidad”.

Fuente: NA

Share this: Twitter

Facebook