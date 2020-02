Alberto Fernández quiere a Alfonsín como embajador en España

Desde Casa Rosada buscan convencerlo.

Actualmente el presidente de la nación se encuentra en España visitando al jefe de gobierno y al rey. En el marco de esta visita, Alberto Fernández volvió a nombrar a Ricardo Alfonsín para que sea embajador en este país. El hijo del ex mandatario ya había advertido que no quería cargos, pero desde Casa Rosada apuestan a poder convencerlo y a su vez ganar más apoyo de la oposición.

El Intransigente informó que durante la campaña presidencial, Alberto Fernández se vinculó mucho a la figura del expresidente Raúl Alfonsín, lo que generó disgustos en una parte del radicalismo nacional, mas no en el propio hijo. A su vez, el presidente Fernández mantuvo un encuentro con radicalistas “alfonsinista” en el Club Lalín. “Uno es resultado de muchas cosas, y yo soy también el resultado de Alfonsín“, había afirmado por ese entonces.

El presidente Alberto Fernández arribó esta mañana a España, en donde tiene previsto almorzar con el jefe del Gobierno local, Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa, y luego reunirse con el rey Felipe VI. Al llegar a la residencia del embajador en Madrid, el mandatario fue recibido por argentinos que residen en el país ibérico.

En este marco, el gobierno nacional todavía no nombró embajador en España y el nombre que pretende para ese lugar es el de Ricardo Alfonsín, quien en más de una oportunidad señaló que no quería cargos pero desde Casa Rosada apuestan a poder convencerlo. “No defiendo ideas en función de posibilidad de ocupar cargos”, dijo hace unos días el hijo del ex presidente”.

De todos modos, Ricardo Alfonsín ya reconoció que tuvo acercamientos y propuestas de parte del gobierno de Alberto Fernández: “fueron muy generosos conmigo”, aunque no aclaró que le ofrecieron. En las últimas semanas, el nombre del hijo del ex presidente también había sonado para la Oficina Anticorrupción, pero finalmente eso solo había sido un rumor.



Fuente: NA

Share this: Twitter

Facebook