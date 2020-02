Crimen en Villa Gesell: El papa llamó a los papás de Fernando

Así lo confirmó la mamá del joven.

El caso por la muerte de Fernando Báez Sosa sigue sumando capítulos todos los días. Este lunes, Graciela, la mamá del joven de 19 años, aseguró que el papa Francisco lo llamó y que les prometió que los va a “acompañar siempre”. Mientras tanto los diez imputados por el violento asesinato continúan presos y cada vez están más complicados.

El pasado sábado 18 de enero por la madrugada, se generó una trifulca dentro del boliche Le Brique de Villa Gesell y la seguridad sacó a un grupo de 10 rugbiers y a Fernando Báez Sosa. Luego de esta expulsión, los deportistas fueron a buscar al joven de 19 años y lo asesinaron a golpes. La justicia actuó de manera rápida y todos los sospechosos quedaron detenidos por la muerte de este muchacho.

En este marco, el papa Francisco se comunicó con los padres de Fernando. La comunicación telefónica fue confirmada a los medios hoy por Graciela, la madre del joven asesinado. “Nos dijo que está presente con nosotros, en nuestro dolor, que es muy grande. Nos dio su bendición y nos dijo que pronto volverá a llamarnos”, expresó la mujer en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Además, la madre de Fernando, detalló: “Yo por lo general me levanto tarde porque tomo una pastilla para que se me pase más rápido esta tristeza. El día se me hace largo. A las 11:00 de ayer sonó el teléfono de mi marido y atendió. Salía medio entrecortada y le dijo que era el Papa. Fue un día muy bendecido para nosotros. Nos emocionamos mucho”.

Graciela reveló que el papa les dijo que había obtenido el teléfono de ellos gracias al Colegio Marianista, del barrio porteño de Caballito, donde había completado sus estudios secundarios Fernando. Fuentes del Vaticano se limitaron a destacar la comunicación de Francisco con los padres del joven como “un gesto y un mensaje del Papa para la sociedad, ante las situaciones de violencia que se viven en estos momentos en la Argentina y en el mundo”.

